Три роки за ґратами: на Харківщині судили ухилянтів

Чоловіки постали перед судами за ухилення від мобілізації.

На Харківщині суди визнали винними 34-річного і 38-річного чоловіків в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Їм обом призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі, передає Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що мешканець смт Близнюки у березні цього року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У квітні чоловік отримав повістку для прибуття до другого відділу Лозівського РТЦК та СП для відправлення до військової частини.

«Однак, будучи попередженим про відповідальність за ухилення від призову і не маючи підстав для відстрочки, чоловік вирішив не виконувати свій обов’язок та за повісткою не з’явився.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Він пояснив, що ухилявся від мобілізації через недоброзичливе, на його думку, ставлення з боку співробітників РТЦК та СП», - сказано у повідомленні.

Обвинувальний вирок виніс Близнюківський районний суд Харківської області.

Другий ухилянт — мешканець м. Красноград. Будучи придатним до проходження до військової служби, що підтверджує відповідний висновок ВЛК, чоловік, у травні цього року, отримавши повістку для прибуття до Красноградського РТЦК та СП, не прибув без поважних причин.

«У суді чоловік свою вину визнав, зазначивши, що не має бажання служити в ЗСУ», - повідомили у прокуратурі.

Обвинувальний вирок стосовно нього виніс Красноградський районний суд Харківської області.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироків.

Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.