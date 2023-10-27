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Три года за решеткой: в Харьковской области судили уклонистов

08:18, 27 октября 2023
Мужчины предстали перед судами за уклонение от мобилизации.
Три года за решеткой: в Харьковской области судили уклонистов
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В Харьковской области суды признали виновными 34-летнего и 38-летнего мужчин в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Им обоим назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, передает Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что житель пгт Близнюки в марте этого года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. В апреле мужчина получил повестку для прибытия во второй отдел Лозовского РТЦК и СП для отправки в воинскую часть.

«Однако будучи предупрежденным об ответственности за уклонение от призыва и не имея оснований для отсрочки, мужчина решил не выполнять свой долг и за повесткой не явился.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. Он объяснил, что уклонялся от мобилизации из-за недоброжелательного, по его мнению, отношения со стороны сотрудников РТЦК и СП», - говорится в сообщении.

Обвинительный приговор был вынесен Близнюковским районным судом Харьковской области.

Второй уклонист - житель г. Красноград. Будучи пригодным к прохождению военной службы, подтверждающей соответствующее заключение ВЛК, мужчина в мае этого года, получив повестку для прибытия в Красноградский РТЦК и СП, не прибыл без уважительных причин.

«В суде мужчина свою вину признал, отметив, что нет желания служить в ВСУ», - сообщили в прокуратуре.

Обвинительный приговор вынес Красноградский районный суд Харьковской области.

В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование приговоров.

Ранее мы писали, что в Виннице чиновники городского ТЦК помогали уклонистам избежать мобилизации и уехать за границу.

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