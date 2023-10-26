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Вы больные люди: в Киеве таксист выгнал пассажирок из-за украинского языка, компания навсегда заблокировала его аккаунт, видео

18:21, 26 октября 2023
Водитель такси отказался обслуживать пассажиров на государственном языке и выгнал их из автомобиля.
Вы больные люди: в Киеве таксист выгнал пассажирок из-за украинского языка, компания навсегда заблокировала его аккаунт, видео
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В Киеве разгорелся новый языковой скандал из-за таксиста, отказавшегося обслуживать клиентов на украинском. Видео распространяется в сети.

Так, водитель такси отказался обслуживать пассажиров на государственном языке и выгнал их из автомобиля. На вопрос о причине отказа водитель сказал «вы больные люди».

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, комментируя инцидент, заявил, что водителю «не удастся избежать наказания». Он, в частности, готовит обращение в соответствующие органы, в частности в Национальную полицию Украины.

Креминь отметил, что отказ обслуживать пассажирок на государственном языке является нарушением статьи 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За это предусмотрено наложение штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

В свою очередь компания Bolt заявила, что навсегда заблокировала аккаунт киевского таксиста. В компании добавили, что готовы сотрудничать с правоохранителями.

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