Программа «еОселя» изменится: что нового для украинцев подготовило Минэкономики

Министр экономики анонсировала доступные для украинцев изменения в программе «еОселя».

Министерство экономики планирует расширить программу «еОселя», делая ее доступной для граждан, которые получают компенсацию за разрушенное жилье в результате войны. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко во время конференции Human capital UA.

Согласно этим планам, жилищные сертификаты, которые украинцы получают в качестве компенсации за разрушенное жилье в рамках государственной программы "еВідновлення", смогут быть использованы для оплаты первого взноса по программе доступного ипотечного кредитования "еОселя".

"Наша стратегическая задача заключается в объединении ваучера на восстановленное жилье и ипотечной программы. Я считаю, что это произойдет в течение нескольких месяцев, и мы представим такой новый продукт украинским гражданам", - сказала министр.

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