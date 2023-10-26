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  1. Общество

Более половины украинцев не могут позволить себе основные продукты: новый опрос

18:05, 26 октября 2023
Соцопрос показал, что большинство украинцев испытывают проблемы с обеспечением своих базовых потребностей.
Более половины украинцев не могут позволить себе основные продукты: новый опрос
Фото: Styler
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Более половины украинцев не могут позволить себе необходимые продукты. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Gallup.

Так, 53% украинцев, опрошенных в июле и августе, сказали, что в прошлом году они не могли позволить себе продукты, необходимые им или их семьям, в 2022 году этот показатель достиг 48%.

При этом 48% опрошенных сказали, что им было тяжело позволить себе адекватное жилье.

Эксперты объясняют, что результаты опроса отражают, насколько тяжела война с рф для экономики Украины – несмотря на то, что МВФ прогнозирует небольшой рост в 1-3% ВВП в 2023 году после резкого сокращения в 2022 году.

Соцопрос показал, что большинство украинцев не только испытывают проблемы с обеспечением своих базовых потребностей, и острее всего эту проблему испытывают люди в сельской местности и люди с только базовым образованием. Но также 64% опрошенных считают, что уровень их жизни в дальнейшем ухудшается. В прошлом году этот показатель достиг 70%. Для сравнения, в 2019 году об ухудшении стандартов своей жизни заявляли менее 40% опрошенных.

Также сохраняется эмоциональное напряжение: 53% участников исследования утвердительно ответили на вопрос о том, чувствовали ли они волнение накануне. Для сравнения, в 2021 году с этим утверждением согласились только 30% опрошенных.

«Тенденции по стабилизации вместе с решимостью довести войну до конца и сплотиться вокруг своего руководства и армии подчеркивают устойчивость украинского народа», - отмечают авторы опроса.

В то же время, украинцы сохраняют надежду на лучшее будущее: по шкале Кантрила, когда респондентов просят оценить свою текущую жизнь и будущую жизнь от 0 до 10 баллов, украинцы оценивают свою нынешнюю жизнь в 4,7 балла, а перспективы жизни в следующие 5 лет - в рекордные 7 ,7 балла, в прошлом году этот показатель достиг 7,9 балла.

Отмечается, что это самый высокий уровень оптимизма с 2006 года, когда исследователи начали изучать эти настроения населения.

Хотя общее положение дел остается отрицательным, заключают исследователи, «тенденции по стабилизации вместе с решительностью довести войну до конца и сплотиться вокруг своего руководства и армии подчеркивают устойчивость украинского народа» и надежды на светлое будущее.

Участие в опросе приняли 1000 украинцев в возрасте от 15 лет из-за мобильной связи. Погрешность составляет до 4,2%. Исследования проводились по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и территории Крыма.

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