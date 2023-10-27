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  1. В Украине

В Киеве двое пранкеров «заминировали» колледж: следователи начали уголовное производство

07:00, 27 октября 2023
Двое студентов сообщили о «заминировании» колледжа, пранкеров быстро разыскала полиция на территории учебного заведения.
В Киеве двое пранкеров «заминировали» колледж: следователи начали уголовное производство
Источник фото: Полиция Киева
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В Киеве двое студентов устроили шутку, с "заминированием" колледжа. По данному факту уголовного преступления начато расследование, - сообщает полиция Киева.

В Днепровском районе Киева несовершеннолетние лица подали ложный сигнал на спецлинию полиции о заминировании учебного заведения. В результате этого события правоохранители задержали шутников и отправили их в управление полиции, где началось досудебное расследование.

Недавно в полицию Киева поступил анонимный телефонный вызов, в котором неизвестный сообщил о возможной поддержанной взрывчатке в помещении профессионального колледжа, расположенного на улице Старосельской. Патрульные полицейские, ювенальные инспекторы и следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции прибыли на место происшествия для проверки информации.

Благодаря осмотру учебного заведения полицейские установили, что никаких опасных предметов или веществ не обнаружено. Владелец мобильного телефона, с которого осуществили вызов, также был найден. Впоследствии оказалось, что парень оставил свой телефон на зарядке без присмотра, и двое других студентов решили использовать эту возможность для шутки. Они позвонили на номер парня в полицию и сообщили о заминировании колледжа.

Молодые пранкеры были найдены полицейскими, которые обнаружили их на территории учебного заведения. Они признались в своей провокации и рассказали, что пытались осуществить шутку. Оказалось, что эти нарушители закона являются жителями Киева и родились в 2006 году.

По данному факту Днепровское управление полиции начало уголовное производство по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины, которое касается заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан. Согласно этой статье, за такие действия может быть предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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