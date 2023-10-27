У Києві двоє пранкерів «замінували» коледж: слідчі розпочали кримінальне провадження

Двоє студентів повідомили про «замінування» коледжу, пранкерів швидко розшукала поліція на території навчального закладу.

Джерело фото: Поліція Києва

У Києві двоє студентів влаштували жарт, із «замінуванням» коледжу. За цим фактом кримінального правопорушення розпочато розслідування, – повідомляє поліція Києва.

У Дніпровському районі Києва неповнолітні особи подали неправдивий сигнал на спецлінію поліції щодо замінування навчального закладу. В результаті цього події правоохоронці затримали жартівників та відправили їх до управління поліції, де розпочалося досудове розслідування.

Недавно до поліції Києва надійшов анонімний телефонний виклик, в якому невідома особа повідомила про можливу підтриману вибухівку в приміщенні професійного коледжу, розташованого на вулиці Старосільській. Патрульні поліцейські, ювенальні інспектори та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції прибули на місце події для перевірки інформації.

Завдяки огляду навчального закладу поліцейські встановили, що жодних небезпечних предметів або речовин не виявлено. Власника мобільного телефону, з якого здійснили виклик, також було знайдено. Згодом виявилося, що хлопець лишив свій телефон на зарядці без нагляду, і двоє інших студентів вирішили використати цю можливість для жарту. Вони зателефонували на номер хлопця до поліції та повідомили про замінування коледжу.

Молоді пранкери були знайдені поліцейськими, які виявили їх на території навчального закладу. Вони призналися до своєї провокації і розповіли, що намагалися здійснити жарт. Виявилося, що ці порушники закону є мешканцями Києва та народилися у 2006 році.

За цим фактом Дніпровське управління поліції розпочало кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України, яке стосується завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян. Згідно з цією статтею, за такі дії може бути передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Наразі триває досудове розслідування.

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