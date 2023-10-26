Де в Європі найбільше українських біженців знайшли роботу: дослідження

У лідери країн, де найбільше працевлаштувалося українських біженців, входять Польща, Британія та Швеція.

Фото: unian.ua

У Польщі зафіксовано найвищий рівень зайнятості українських біженців серед 12 країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку, передає Notes from Poland з посиланням на звіт організації.

Зазначено, що у Польщі 65% біженців працездатного віку знайшли роботу. На другому місці – Велика Британія (61%), на третьому – Швеція (56%).

У Литві рівень зайнятості українців – 53%, у Чехії – 51%, Данії, Нідерландах та Естонії– 46%, у Франції – 33%.

Найнижчі показники зафіксовані у Швейцарії та Італії – лише 19% українських біженців були працевлаштовані.

У звіті немає даних щодо Німеччини, де зараз перебуває найбільше біженців з України.

Раніше ми писали, що українські біженці в Чехії можуть отримати безкоштовне житло.

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