Де в Європі найбільше українських біженців знайшли роботу: дослідження

У Польщі зафіксовано найвищий рівень зайнятості українських біженців серед 12 країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку, передає Notes from Poland з посиланням на звіт організації.
Зазначено, що у Польщі 65% біженців працездатного віку знайшли роботу. На другому місці – Велика Британія (61%), на третьому – Швеція (56%).
У Литві рівень зайнятості українців – 53%, у Чехії – 51%, Данії, Нідерландах та Естонії– 46%, у Франції – 33%.
Найнижчі показники зафіксовані у Швейцарії та Італії – лише 19% українських біженців були працевлаштовані.
У звіті немає даних щодо Німеччини, де зараз перебуває найбільше біженців з України.
Раніше ми писали, що українські біженці в Чехії можуть отримати безкоштовне житло.
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