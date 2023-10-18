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Українські біженці в Чехії можуть отримати безкоштовне житло: куди звертатися

07:00, 18 жовтня 2023
Українці у Чехії мають право на безкоштовне розміщення перші 150 днів.
Українські біженці в Чехії можуть отримати безкоштовне житло: куди звертатися
Фото: 24tv.ua
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Чехія продовжує надавати українським біженцям безкоштовне житло перші 5 місяців. Куди звертатися тим, хто має право не платити за розміщення й надалі, пояснює proukrainu.blesk.cz.

Так, українці у Чехії мають право на безкоштовне розміщення перші 150 днів. Після цього треба платити за житло, допомога на оренду якого держава включає до фінансової допомоги з урахуванням доходів отримувача.

Безплатно проживати у готелях чи гуртожитках після 150 днів мають право вразливі категорії біженців. Але нерідко власники закладів відмовляють їм у подальшому проживання. Куди можна звертатися у такому випадку, виданню повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Чехії.

«Уразливі особи мають право на безкоштовне гуманітарне житло навіть після обмеженого періоду, тобто навіть через 150 днів. У випадку, якщо надавач житла вимагає оплату за житло, то ці особи можуть звернутися до Регіонального центру допомоги Україні (KACPU) або до неприбуткових організацій», – пояснили у відомстві.

До яких ще організацій також можна звернутися біженцям:

  • Centra pro podporu integrace cizinců (Центри підтримки інтеграції іноземців);
  • Sdružení pro integraci a migraci (Асоціація інтеграції та міграції);
  • Organizace pro pomoc uprchlíkům (Організація допомоги біженцям);
  • International Organization for Migration (Міжнародна організація з міграції);
  • Charita České republiky (Благодійна організація Чехії);
  • Člověk v tísni ("Людина в біді");
  • Český červený kříž (Чеський Червоний Хрест);
  • Naděje ("Надія").

Для того, щоб мати право на безкоштовне житло, необхідно повідомити про вразливість під час подання онлайн-заявки на фінансову допомогу.

Бувають ситуації, коли в родині хтось належить до вразливої категорії, а інші – ні. В такому випадку слід домовлятися із адміністрацією готелю, чи дозволять біженцям та залишитися і за яку вартість. Якщо ціна не влаштує, можна знайти інше соціальне житло, а KACPU дозволить перереєструвати вразливого члена родини за новою адресою.

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