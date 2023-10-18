Украинские беженцы в Чехии могут получить бесплатное жилье: куда обращаться

Украинцы в Чехии имеют право на бесплатное размещение в первые 150 дней.

Фото: 24tv.ua

Чехия продолжает предоставлять украинским беженцам бесплатное жилье в первые 5 месяцев. Куда обращаться тем, кто имеет право не платить за размещение и дальше, объясняет proukrainu.blesk.cz.

Так, украинцы в Чехии имеют право на бесплатное размещение первые 150 дней. После этого нужно платить за жилье, пособие на аренду которого государство включает в себя финансовую помощь с учетом доходов получателя.

Бесплатно проживать в отелях или общежитиях после 150 дней имеют право уязвимые категории беженцев. Но часто владельцы заведений отказывают им в дальнейшем проживании. Куда можно обращаться в таком случае, сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии.

«Уязвимые лица имеют право на бесплатное гуманитарное жилье даже после ограниченного периода, то есть даже через 150 дней. В случае, если поставщик жилья требует оплату за жилье, то эти лица могут обратиться в Региональный центр помощи Украине (KACPU) или в неприбыльные организации», – пояснили в ведомстве.

К каким еще организациям можно обратиться беженцам:

Центра поддержки интеграции граждан (Центры поддержки интеграции иностранцев);

Sdružení pro integraci a migraci (Ассоциация интеграции и миграции);

Organizace pro pomoc uprchlíkom (Организация помощи беженцам);

International Organization for Migration (Международная организация по миграции);

Charita ČR (Благотворительная организация Чехии);

Человек в tísni ("Человек в беде");

Český červený kříž (Чешский Красный Крест);

Naděje ("Надежда").

Для того чтобы иметь право на бесплатное жилье, необходимо сообщить об уязвимости при подаче онлайн-заявки на финансовую помощь.

Бывают ситуации, когда в семье кто-то принадлежит к уязвимой категории, а другие – нет. В таком случае следует договариваться с администрацией гостиницы, разрешат ли беженцам остаться и за какую стоимость. Если цена не устроит, можно найти другое социальное жилье, а KACPU позволит перерегистрировать уязвимого члена семьи по новому адресу.

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