Украинские беженцы в Чехии могут получить бесплатное жилье: куда обращаться

Чехия продолжает предоставлять украинским беженцам бесплатное жилье в первые 5 месяцев. Куда обращаться тем, кто имеет право не платить за размещение и дальше, объясняет proukrainu.blesk.cz.
Так, украинцы в Чехии имеют право на бесплатное размещение первые 150 дней. После этого нужно платить за жилье, пособие на аренду которого государство включает в себя финансовую помощь с учетом доходов получателя.
Бесплатно проживать в отелях или общежитиях после 150 дней имеют право уязвимые категории беженцев. Но часто владельцы заведений отказывают им в дальнейшем проживании. Куда можно обращаться в таком случае, сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии.
«Уязвимые лица имеют право на бесплатное гуманитарное жилье даже после ограниченного периода, то есть даже через 150 дней. В случае, если поставщик жилья требует оплату за жилье, то эти лица могут обратиться в Региональный центр помощи Украине (KACPU) или в неприбыльные организации», – пояснили в ведомстве.
К каким еще организациям можно обратиться беженцам:
- Центра поддержки интеграции граждан (Центры поддержки интеграции иностранцев);
- Sdružení pro integraci a migraci (Ассоциация интеграции и миграции);
- Organizace pro pomoc uprchlíkom (Организация помощи беженцам);
- International Organization for Migration (Международная организация по миграции);
- Charita ČR (Благотворительная организация Чехии);
- Человек в tísni ("Человек в беде");
- Český červený kříž (Чешский Красный Крест);
- Naděje ("Надежда").
Для того чтобы иметь право на бесплатное жилье, необходимо сообщить об уязвимости при подаче онлайн-заявки на финансовую помощь.
Бывают ситуации, когда в семье кто-то принадлежит к уязвимой категории, а другие – нет. В таком случае следует договариваться с администрацией гостиницы, разрешат ли беженцам остаться и за какую стоимость. Если цена не устроит, можно найти другое социальное жилье, а KACPU позволит перерегистрировать уязвимого члена семьи по новому адресу.
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