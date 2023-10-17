Партнеры не простили, - в Верховной Раде объяснили, почему приняли закон о пожизненном статусе РЕРов

«Мы банально потеряли год, надеясь, что нам простят», - в парламенте прокомментировали принятие законопроекта о пожизненном мониторинге сделок политически значимых лиц.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 17 октября проголосовала в целом за законопроект, вводящий пожизненный статус публично значимого лица (РЕР) для народных депутатов, судей Верховного Суда, членов ВККС, Высшего совета правосудия и других топ-чиновников. Следовательно, их сделки будут проверять не только в течение 3 лет после увольнения, как сейчас, а всю жизнь, если снова не изменят законодательство.

Речь идет о доработанном законопроекте 9269-д о внесении изменений в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в отношении политически значимых лиц (так называемых РЕР).

При этом народные депутаты ранее предостерегали, что такой пожизненный статус де-факто «законсервирует сферу государственных топ-чиновников навсегда», поскольку желающих уходить из частного сектора на государственную службу, мягко говоря, станет меньше. Почему данный проект пришлось принять, несмотря на «сомнительное качество» объяснил народный депутат, член Комитета ВР по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.

«Итак, PEP или политически значимые лица. Сегодня в Раде приняли законопроект, который должен снять все преграды для начала переговоров по вступлению в ЕС и траншу МВФ.

Хотя качество его ну очень сомнительно.

Подробно объясню, что именно предполагает инициатива.

Статус публичных деятелей закрепляется навсегда. В 2019 году он также закреплялся пожизненно для «деятелей, выполняющих публичные функции в международных организациях», «иностранных публичных деятелей» и «национальных публичных деятелей», но затем срок был изменен до трех лет. При этом правками Мамки с голоса в непрофильный евроинтеграционный проект. Это не могло не разозлить наших партнеров, поэтому в дальнейшем они были ну очень придирчивы.

Субъекты первичного финансового мониторинга (к примеру, банки, аудиторы; далее — СПФМ) должны ввести риск-ориентированный подход при обслуживании политически значимых лиц, членов их семей и людей, связанных с ними.

Если СПФМ отказывает политически значимым лицам в финансовых операциях, то СПФМ должен в течение пяти дней предоставить письменное объяснение этому отказу.

Финмониторинг может отменить предусмотренные меры по РЕР, если человек покинул свой пост более 12 месяцев назад и не несет в себе рисков, присущих PEP. Тогда проверки по такой персоне будут более мягкими.

Усиливается ответственность для субъектов первичного финансового мониторинга за нарушение требований PEP. Речь идет о ненадлежащем применении риск-ориентированного подхода, безосновательном отказе от осуществления финансовых операций и/или установления (продолжения) деловых отношений. Штраф за это – до 100 тысяч необлагаемых минимумов. Думаю, это будет хороший стимул СПФМ не нарушать свои пределы ответственности.

Текущая редакция законопроекта соответствует рекомендациям FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег) и директиве ЕС «о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма» 2015/84. Это еще раз подчеркиваю, что открывает нам возможности для дальнейшего сотрудничества с МВФ и является важным шагом для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе.

PEP-ов в Украине примерно 10-15 тысяч, это топ-чиновники:

- глава государства, руководитель правительства, министры и их заместители; депутаты парламента;

- члены верховного суда, конституционного суда или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат обжалованию, кроме как в исключительных обстоятельствах;

- члены суда аудиторов или правлений центральных банков;

- чрезвычайные и полномочные послы, поверенные в делах и высокие должностные лица вооруженных сил;

- члены административных, управленческих или надзорных органов государственных предприятий, имеющие стратегическое значение.

Но под мониторинг попадут и родственники, которые ведут совместное хозяйство. Это очень неудобно – и так есть ограничения относительно родственника-госслужащего, но будут еще больше... То есть снова будут, потому что уже были в 2019-2021.

Несколько острых вопросов:

– Почему в Германии не так? Когда она создавала ЕС, таких требований не было, директива 2015 года.

- Почему в "Сербии" не так? Да, мониторинг у них пожизненный, особенно тех транзакций, которые касаются ЕС. Единственное их банки не наши, заинтересованные в клиентах, а не прессуют их.

- Почему пожизненный, а не рискориентированный? Вот здесь несколько проблем. Во-первых, мы сами себе создали имидж страны с огромной коррупцией. Поэтому даже если бы у нас не было этого закона, проблемы для украинских PEP за рубежом были бы серьезные. Во-вторых, мы самостоятельно воплотили самую жесткую рекомендацию в 2019 году. А потом решили отказаться, да еще и мошенничая. Конечно, партнеры не могли этого не увидеть. Ну и мы банально потеряли год, надеясь, что нам простят. Нет...

После принятия этого законопроекта, то есть подписания его Президентом нет формальных преград для начала переговоров с ЕС. А есть ли в процессе обретения членства возможность усовершенствовать регулирование PEP – целиком. Главное предлагать адекватные варианты, а не ждать, что кто-то это сделает для нас», отметил он.

Напомним, что под определение РЕР подпадают деятели, выполняющие публичные функции в международных организациях, иностранные публичные деятели и национальные публичные деятели. Последние – это физические лица, которые выполняют или выполняли в Украине выдающиеся публичные функции, а именно:

Президент, Премьер-министр, члены Кабинета Министров и их заместители;

руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, созданного Президентом, его заместители;

руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;

руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории "А";

Секретарь и заместители Секретаря СНБО;

народные депутаты Украины;

Председатель и члены Правления Национального банка, члены Совета НБУ;

председателя и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов;

члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

Генеральный прокурор и его заместители;

Председатель СБУ и его заместители;

директор НАБУ и его заместители;

директор ГБР и его заместители;

директор Бюро экономической безопасности Украины и его заместители;

Председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, Председатель и члены АМКУ, Председатель НАПК и его заместители, Председатель и члены Счетной палаты, Председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

чрезвычайные и полномочные послы;

начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, командующие Сухопутными войсками ВСУ, Воздушными Силами ВСУ, Военно-Морскими Силами ВСУ;

государственные служащие, должности которых относятся к категории «А»;

руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины,

председатели и судьи апелляционных судов;

руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50%;

члены руководящих органов политических партий.

Автор: Наталья Мамченко

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