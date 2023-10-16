В Украине введут пожизненный мониторинг чиновников, - Рада рассмотрит законопроект о PEP

«Такой пожизненный статус де-факто законсервирует сферу государственных топ-чиновников навсегда, ни один сознательный человек из частного сектора после этого не пойдет на государственную службу», - Виталий Безгин прокомментировал финальную версию законопроектов о PEP.

Верховная Рада готовится принять закон о пожизненном мониторинге политически значимых лиц (PEP). Напомним, что это требование МВФ и других партнеров Украины.

16 октября Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пересмотрел решение о законопроекте о пожизненном статусе публичных лиц. Об этом сообщила член Комитета Ольга Василевская-Смаглюк. В частности, по ее словам, правка, которой бессрочность статуса PEP привязывалась к вступлению Украины в ЕС, была отклонена.

Напомним, Верховная Рада 21 сентября приняла за основу законопроект 9269-д по пожизненному мониторингу РЕР-ов (политически значимых лиц или Politically exposed persons). Это физические лица, которые имеют или имели полномочия по выполнению значительных публичных функций. В частности, народные депутаты Украины, судьи Верховного Суда, члены ВККС, Высшего совета правосудия и т.д.

Итак, как сообщает Василевская-Смаглюк, в зал парламента проект попадет измененный следующим образом:

«1) из проекта исключена норма о создании реестра политически значимых лиц. Если скучные доводы о несоответствии стандартам ФАТФ оставить за скобками, то останется очень простой и в наших реалиях понятный аргумент, почему от создания реестра нужно отказаться – пепы будут давать тем, кто будет иметь доступ к реестру, взятку, чтобы из этого реестра их убрали, а банки будут ориентироваться на реестр (потому что он государственный), а не на статьи из интернета и в итоге идентифицировать таких лиц, которых «вынесли» из реестра, как пепа не будут. Этот реестр – создание угрозы системе финансового мониторинга за средства налогоплательщиков. Нам есть на что их тратить;

2) проект будет содержать предельный срок, в течение которого СПФМ обязан будет сообщить клиенту-пепу в чем причина отказа проводить операцию или устанавливать с ним отношения (5 рабочих дней);

3) также из проекта убрана норма, которая обязывала пепа сообщать по запросу банка, является ли он пепом только в течение пребывания в должности и года после увольнения. Она противоречит стандартам ФАТФ. О наличии статуса нужно будет сообщать всю свою жизнь;

4) в проекте также заменена норма, говорящая, что на основании оценки рисков пепа как низких, его членов семьи и бизнес-партнеров также признавали бы низкорисковыми. Объясню простыми словами: Вы не можете представить себе ситуацию, в которой на основании компьютерной томографии, сделанной больному, врач будет проводить операцию жене больного? Правда? Здесь та же логика: учтенная правка говорит, что чтобы член семьи пепа был признан низкорисковым, оценка рисков должна быть проведена СПФМ относительно этого члена семьи. Если член семьи рисков быть использованным для целей отмывания для финучреждения не несет, то члена семьи определят как низкорискового и не будут применять все меры, которых все боятся – не будут спрашивать, откуда средства, не будут на постоянной основе проводить углубленный мониторинг деловых отношений, а следовательно, операции будут значительно быстрее.

Буду докладывать его в зале при рассмотрении во втором чтении», - отметила депутат.

В свою очередь народный депутат Виталий Безгин объяснил финальную версию законопроекта следующим образом.

«Сложная дилемма по законопроекту о ПЭПах (politically exposed persons). Каков последний шаг для того, чтобы Верховная Рада выполнила 100% требований со стороны ЕС относительно открытия переговоров о членстве уже в этом году.

Сложность состоит в том, что такой пожизненный статус де-факто законсервирует сферу государственных топ-чиновников навсегда. Ни один сознательный человек из частного сектора после этого не пойдет на государственную службу. Соответственно и о любой public administration reformе можно забыть.

Но забыть не получится. Поскольку именно реформа государственного управления является сквозной составляющей, которая будет касаться программы поддержки Украины со стороны ЕС на 50 млрд евро. Парадокс, но одно из требований относительно Украины в этом году прямо противоречит требованию, что будет ключевым уже в следующем году.

Что с этим всем работы?

Несмотря на мягко говоря сомнительное качество регулирования, которое предлагает законопроект, голосовать за ту редакцию, которая удовлетворяет европейских партнеров. Понимая все риски и последствия. Потому что нужно здраво смотреть на вещи и осознавать тот факт, что общество не простит, если исторический шанс на пути в ЕС будет потерян. А также не забывать, что наша обороноспособность и вообще дееспособность, как государства, напрямую зависит от денежных вливаний партнеров.

Сразу же после входить в нормальные переговоры о необходимости корректировать данные нормы в следующем году, во время голосований законопроектов, которые будут касаться публичного сектора. Чтобы не получилось, как в этой ситуации, когда на прошлой неделе представители Еврокомиссии чуть ли не впервые услышали о практических рисках такого подхода к ПЭПам и их влиянии на систему государственного управления в Украине, по крайней мере, у меня сложилось именно такое впечатление.

Держим строй», - заметил он.

Напомним, что согласно действующему закону национальные публичные деятели – физические лица, выполняющие или исполнявшие в течение последних трех лет (и это ограничение в 3 года уберут – прим. ред.) в Украине выдающиеся публичные функции, а именно:

- Президент, Премьер-министр, члены Кабинета Министров и их заместители;

- руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, созданного Президентом, его заместители;

- руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;

- руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории "А";

- Секретарь и заместители Секретаря СНБО;

- народные депутаты Украины;

- председатель и члены Правления Нацбанка, члены Совета Нацбанка;

- председателя и судьи Конституционного суда Украины, Верховного суда, высших специализированных судов;

- члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

- Генеральный прокурор и его заместители;

- Председатель Службы безопасности Украины и его заместители;

- директор НАБУ и его заместители;

- директор Государственного бюро расследований и его заместители;

- директор Бюро экономической безопасности и его заместители;

- Председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, Председатель и члены АМКУ, Председатель НАПК и его заместители, Председатель и члены Счетной палаты, Председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

- чрезвычайные и полномочные послы;

- начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, командующие Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;

- государственные служащие, должности которых относятся к категории "А";

- руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины, председатели и судьи апелляционных судов;

- руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50 процентов;

- члены руководящих органов политических партий.

Автор: Наталья Мамченко

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