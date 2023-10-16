В Киеве водитель Audi насмерть сбил мужчину на самокате

Смертельная авария в столице произошла на улице Крайней.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В понедельник, 16 октября, в Деснянском районе столицы произошло смертельное ДТП — водитель Audi совершил наезд мужчину, который двигался на самокате.

Как сообщили в полиции Киеве, электросамокат под управлением 55-летнего мужчины двигался во встречном направлении и пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия водитель электросамоката погиб.

Авария произошла около 07:00 на улице Крайней.

«Следователи полиции Киева внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, можно ли привлечь водителя электросамоката к ответственности по ст. 130: позиция судов.

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