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У Києві водій Audi на смерть збив чоловіка на самокаті

12:54, 16 жовтня 2023
Смертельна аварія у столиці сталася на вулиці Крайній.
У Києві водій Audi на смерть збив чоловіка на самокаті
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У понеділок, 16 жовтня, в Деснянському районі столиці сталася смертельна ДТП — водій Audi скоїв наїзд на чоловіка, який рухався на самокаті.

Як повідомили у поліції Києві, електросамокат під керуванням 55-річного чоловіка рухався у зустрічному напрямку та перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок події керманич електросамокату загинув.

Аварія сталася близько 07:00 години на вулиці Крайній.

«Слідчі поліції Києва внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», - повідомили у поліції.

Раніше ми писали, чи можна притягнути водія електросамокату до відповідальності за ст. 130: позиція судів.

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