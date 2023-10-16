У Києві водій Audi на смерть збив чоловіка на самокаті

Смертельна аварія у столиці сталася на вулиці Крайній.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У понеділок, 16 жовтня, в Деснянському районі столиці сталася смертельна ДТП — водій Audi скоїв наїзд на чоловіка, який рухався на самокаті.

Як повідомили у поліції Києві, електросамокат під керуванням 55-річного чоловіка рухався у зустрічному напрямку та перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок події керманич електросамокату загинув.

Аварія сталася близько 07:00 години на вулиці Крайній.

«Слідчі поліції Києва внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», - повідомили у поліції.

Раніше ми писали, чи можна притягнути водія електросамокату до відповідальності за ст. 130: позиція судів.

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