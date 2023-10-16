В двох областях України анонсували старт опалювального сезону

Найближчим часом опалювальний сезон розпочнеться в Луцьку та Черкасах.

В Україні почали підключати будники до централізованого опалення. Найближчим часом опалювальний сезон розпочнеться в Луцьку та Черкасах.

"Від середи, 18 жовтня розпочинаємо опалювальний сезон в нашій громаді. Найперше тепло буде подаватись в лікувальні та навчальні заклади, а потім - усім іншим споживачам", - написав мер Луцька Ігор Поліщук.

За його словами, технологічний процес від початку запуску котелень до надходження теплоносія безпосередньо споживачу може зайняти до 3 діб.

У дитячі садочки Черкас почали подавати тепло з 16 жовтня, повідомила заступниця мера Черкас Анастасія Чубіна.

На минулому тижні опалювальний сезон розпочали у деяких об'єктах соціальної інфраструктури.

Щодо житлових будинків, то вони отримають опалення відповідно до погодних умов, заявила Чубіна.

Стандартна дата початок опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Нагадаємо, що в Києві очікується зниження температури, тому вже сьогодні, 16 жовтня, почали підключати до опалення житлові будинки.

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