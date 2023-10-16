У Києві почали підключати до опалення житлові будинки, — Кличко

Віталій Кличко зазначив, що на запуск централізованої системи теплопостачання Києва необхідно кілька днів.

Фото: kanaldom.tv

У Києві почали підключати до опалення житлові будинки, оскільки вже з завтрашнього дня очікується зниження температури. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.

"Київ сьогодні, 16 жовтня, розпочинає підключення до тепла житлових будинків", - повідомив він.

Кличко зазначив, що на запуск централізованої системи теплопостачання Києва необхідно кілька днів.

"Рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання.

Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами", - додав Віталій Кличко.

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