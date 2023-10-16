В двух областях Украины анонсировали старт отопительного сезона

В ближайшее время отопительный сезон начнется в Луцке и Черкассах.

В Украине стали подключать будники к централизованному отоплению. В ближайшее время отопительный сезон начнется в Луцке и Черкассах.

Со среды, 18 октября начинаем отопительный сезон в нашей громаде. В первую очередь тепло будет подаваться в лечебные и учебные заведения, а затем - всем другим потребителям", - написал мэр Луцка Игорь Полищук.

По его словам, технологический процесс от начала запуска котельных до поступления теплоносителя непосредственно потребителю может занять до трех суток.

В детские сады Черкасс начали подавать тепло с 16 октября, сообщила заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина.

На прошлой неделе отопительный сезон начался в некоторых объектах социальной инфраструктуры.

Что касается жилых домов, то они получат отопление в соответствии с погодными условиями, заявила Чубина.

Напомним, что в Киеве ожидается понижение температуры, поэтому уже сегодня, 16 октября, начали подключать к отоплению жилые дома.

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