Договор о совместной деятельности без образования юрлица: кто платит ЕСВ

По таким договорам за ведение учета и уплату налогов отвечает уполномоченное лицо.

Государственная налоговая служба в Харьковской области разъяснила, кто является плательщиком единого взноса при выполнении договора о совместной деятельности без образования юрлица.

Согласно ч. 1 ст. 1130 ГКУ, по договору о совместной деятельности стороны (участники) обязуются совместно действовать без создания юридического лица для достижения определенной цели, не противоречащей закону.

Вкладом участника считается все то, что он вносит в общую деятельность (общее имущество), в том числе денежные средства, другое имущество, профессиональные и другие знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи (ч. 1 ст. 1133 ГКУ). Ведение бухгалтерского учета общего имущества может быть доверено одному из участников (ч. 2 ст. 1134 ГКУ).

В то же время согласно пп. 14.1.139 НКУ, для целей налогообложения два или более лиц, осуществляющих совместную деятельность без образования юридического лица, считаются отдельным лицом в рамках такой деятельности.

Учет результатов совместной деятельности ведется налогоплательщиком, уполномоченным на это другими сторонами согласно условиям договора, отдельно от учета хозяйственных результатов такого налогоплательщика. В соответствии с абзацами второго – четвертого п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №2464) плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос) являются работодатели: предприятия, учреждения и организации, другие юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Украины, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом – предпринимателем, если выполняемые работы (оказанные услуги) соответствуют видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований) ), в том числе филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения указанных предприятий, учреждений и организаций, других юридических лиц, имеющих отдельный баланс и самостоятельно ведут расчеты с застрахованными лицами; физические лица – предприниматели, в том числе использующие труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством о труде, или по гражданско-правовому договору (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом – предпринимателем, если выполняемые работы (оказываемые услуги) соответствуют видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований);

физические лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно, и физические лица, использующие труд других лиц в условиях трудового договора (контракта).

То есть такие плательщики единого взноса являются страхователями (в понимании п. 10 ч. 1 ст. 1 Закона №2464) для вышеприведенного перечня застрахованных лиц.

Застрахованное лицо – это физическое лицо, которое в соответствии с законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивает (уплачивало) и/или за которое уплачивается или уплачивался в установленном законом порядке единый взнос (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона №2464 ). Так, ч. 2 ст. 6 Закона №2464 определено, что плательщик единого взноса обязан, в частности, своевременно и в полном объеме начислять, исчислять и уплачивать единый взнос в налоговый орган по основному месту учета плательщика единого взноса; вести учет выплат (дохода) застрахованного лица и начисление единого взноса по каждому календарному месяцу и календарному году, хранить такие сведения в порядке, предусмотренном законодательством; подавать отчетность, в том числе об основном месте работы работника, о начислении единого взноса в размерах, определенных в соответствии с Законом №2464, в составе отчетности по налогу на доходы физических лиц (единого налога) в налоговый орган по основному месту учета плательщика единого взноса сроки и порядка, установленные Налоговым кодексом Украины. Форма, по которой представляется отчетность о начислении единого взноса в составе отчетности по налогу на доходы физических лиц (единого налога), устанавливается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, по согласованию с Пенсионным фондом Украины и Фондом обязательного государственного социального страхования Украины в случае безработицы.

Передача плательщиками единого взноса своих обязанностей по его уплате третьим лицам запрещена, кроме случаев уплаты главой семейного фермерского хозяйства взносов за себя и членов такого хозяйства (ч. 9 ст. 25 Закона №2464).

Следовательно, участниками договора о совместной деятельности без образования юридического лица являются страхователи исключительно для своих застрахованных лиц и соответственно отдельными плательщиками единого взноса.

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