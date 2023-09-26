Чи можна притягнути водія електросамокату до відповідальності за ст. 130: позиція судів

Практика судів поки що не є єдиною.

В судовій практиці поки що немає єдиної позиції щодо можливості притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які керують електросамокатами за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Так, у серпні 2023 року Дарницький райсуд міста Києва розглянув справу щодо громадянина, якій пізно ввечері 24 липня у стані алкогольного сп’яніння керував електросамокатом на столичному Харківському шосе.

Патрульні поліцейські зупинили чоловіка та встановили стан його сп’яніння – 3,21% проміле, після чого склали протокол за ст. 130.

Дарницький райсуд, розглядаючи протокол, зазначив, що згідно з ПДР водіям заборонено керувати транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння.

Втім, суд підкреслив, що мешканець столиці керував не механічним транспортним засобом. Відтак, не зрозуміло, яким чином чоловік повинен був виконувати вимоги, які встановлені для водіїв саме механічних транспортних засобів.

Таким чином суд вказав, що суд позбавлений можливості як «забезпечити дотримання прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності», так і «всебічно й об’єктивно розглянути справу, належно оцінити матеріали для прийняття законного та обґрунтованого рішення».

У підсумку, суд повернув матеріали справи про адміністративне правопорушення до Управління патрульної поліції для належного оформлення.

В іншому випадку, столичний суд зайняв відмінну позицію.

Пізно ввечері 22 червня 2023 року на столичному бульварі Т. Шевченка чоловік, який керував електросамокатом, на високій швидкості врізався в дівчину, яка отримала тілесні ушкодження.

Як встановила патрульна поліція, що прибула на місце інциденту, чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння – 0,90% проміле.

Відтак поліцейські склали щодо правопорушника два протоколи – за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та за ст. 130.

Шевченківський райсуд столиці, розглядаючи вказані протоколи, зазначив, що згідно з Правилами дорожнього руху для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов`язаний, бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі.

Ст. 124 КУпАП передбачає, що порушення учасниками дорожнього руху ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, тягне за собою накладення штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Також, ПДР забороняють керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Суд зазначив, що у постанові Верховного Суду від 15.03.2023 у справі № 127/5920/22 зазначено, що використання електросамоката чи іншого подібного засобу (моноколеса, сегвея тощо) для переміщення особи як учасника дорожнього руху є джерелом підвищеної небезпеки в розумінні ст. 1187 Цивільного кодексу, якщо в конкретному випадку такий засіб приводився в рух за допомогою встановленого на ньому електричного двигуна. Для кваліфікації діяльності, пов`язаної з таким використанням електричного самоката, характеристика електросамоката як механічного транспортного засобу з урахуванням потужності електродвигуна, встановленого на ньому, значення не має.

Дослідивши матеріали справи, а саме: протоколи про адміністративне правопорушення від 22 червня 2023 року, результат тесту спеціального технічного приладу «Drager» на стан алкогольного сп`яніння, письмові пояснення, акт огляду на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів, схему місця дорожньо-транспортної пригоди від 22 червня 2023 року, відеозаписи з нагрудних камер відеоспостереження, суд дійшов висновку, що в діях чоловіка, що керував електросамокатом, вбачається порушення вимог п. 2.3б, 2.9а, 12.1, 13.1 Правил дорожнього руху України, що передбачає адміністративну відповідальність за ст. 124 та ч. 1 ст. 130 КУпАП. Вина водія, за висновками суду, є доведеною та підтверджується матеріалами справи.

Відтак, Шевченківський районний суд міста Києва 7 серпня 2023 року визнав чоловіка, що керував електросамокатом винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 124 КУпАП та ч. 1 ст. 130 КУпАП та застосував до нього штраф у розмірі 17 000 тис. гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Автор В’ячеслав Хрипун

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