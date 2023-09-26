Можно ли привлечь водителя электросамоката к ответственности по ст. 130: позиция судов

Единства судебной практики пока еще нет.

В судебной практике пока нет единой позиции относительно возможности привлечения к административной ответственности лиц, управляющих электросамокатами по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

Так, в августе 2023 года Дарницкий райсуд Киева рассмотрел дело в отношении гражданина, который поздно вечером 24 июля в состоянии алкогольного опьянения управлял электросамокатом на столичном Харьковском шоссе.

Патрульные полицейские остановили мужчину и определили состояние его опьянения – 3,21% промилле, после чего составили протокол по ст. 130.

Дарницкий райсуд, рассматривая протокол, отметил, что согласно ПДД водителям запрещено управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.

Впрочем, суд подчеркнул, что житель столицы управлял не механическим транспортным средством. Следовательно, непонятно, каким образом мужчина должен был выполнять требования, установленные для водителей именно механических транспортных средств.

Таким образом, суд указал, что суд лишен возможности как «обеспечить соблюдение прав привлекаемого к административной ответственности лица», так и «всесторонне и объективно рассмотреть дело, должным образом оценить материалы для принятия законного и обоснованного решения».

В итоге суд вернул материалы дела об административном правонарушении в Управление патрульной полиции для надлежащего оформления.

В другом деле, столичный суд занял отличную позицию.

Поздно вечером 22 июня 2023 года на столичном бульваре Т. Шевченко мужчина, управлявший электросамокатом, на высокой скорости врезался в девушку, которая получила телесные повреждения.

Как установила прибывшая на место инцидента патрульная полиция, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – 0,90% промилле.

Полицейские составили в отношении правонарушителя два протокола – по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КоАП и по ст. 130.

Шевченковский райсуд столицы, рассматривая указанные протоколы, отметил, что согласно Правилам дорожного движения для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан быть внимательным, следить за дорожной обстановкой, соответственно реагировать на ее смену, следить за правильностью размещения и крепления груза, техническим состоянием транспортного средства и не отвлекаться от управления этим средством в пути.

Ст. 124 КоАП предусматривает, что нарушение участниками дорожного движения ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества, влечет наложение штрафа в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения права управление транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.

Также ПДД запрещают управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Суд отметил, что в постановлении Верховного Суда от 15.03.2023 в деле № 127/5920/22 отмечено, что использование электросамоката или другого подобного средства (моноколеса, сегвея и т.д.) для перемещения лица как участника дорожного движения является источником повышенной опасности в понимании ст. 1187 Гражданского кодекса, если в конкретном случае такое средство приводилось в движение посредством установленного на нем электрического двигателя. Для квалификации деятельности, связанной с таким использованием электрического самоката, характеристика электросамоката как механического транспортного средства с учетом мощности установленного на нем электродвигателя значения не имеет.

Изучив материалы дела, а именно: протоколы об административном правонарушении от 22 июня 2023 года, результат теста специального технического прибора «Drager» на состояние алкогольного опьянения, письменные пояснения, акт осмотра на состояние алкогольного опьянения с использованием специальных технических средств, схему места дорожно-транспортного происшествия от 22 июня 2023 года, видеозаписи с нагрудных камер видеонаблюдения, суд пришел к выводу, что в действиях мужчины, управлявшего электросамокатом, усматривается нарушение требований п. 2.3б, 2.9а, 12.1, 13.1 Правил дорожного движения Украины, что предусматривает административную ответственность по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 КоАП. Вина водителя, согласно выводам суда, доказана и подтверждается материалами дела.

Следовательно, Шевченковский районный суд города Киева 7 августа 2023 года признал мужчину, который управлял электросамокатом, виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 124 КоАП и ч. 1 ст. 130 КоАП и применил к нему штраф в размере 17 000 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Автор Вячеслав Хрипун

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