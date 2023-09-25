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В Кассационном уголовном суде Верховного Суда избрали заместителя председателя

20:59, 25 сентября 2023
Заместителем председателя КУС ВС избрали Наталию Антонюк.
В Кассационном уголовном суде Верховного Суда избрали заместителя председателя
Фото: ВС
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В понедельник, 25 сентября, собрание судей Верховного Суда в Кассационном уголовном суде избрало Наталию Антонюк, занимающую должность секретаря Первой судебной палаты ККС ВС, заместителем председателя ККС ВС. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

«С декабря 2017 по декабрь 2020 Наталья Антонюк осуществляла правосудие в составе Большой Палаты Верховного Суда. С конца 2020 года вошла в состав Первой судебной палаты ККС ВС, а в ноябре 2021 года на собрании судей Первой судебной палаты ККС ВС была избрана секретарем палаты», - говорится в сообщении.

 Фото: ВС

Ранее мы писали, что Кассационный уголовный суд Верховного суда избрал председателя суда.

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