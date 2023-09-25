У Касаційному кримінальному суді Верховного Суду обрали заступницю голови

Заступником голови ККС ВС обрали Наталію Антонюк.

Фото: ВС

У понеділок, 25 вересня, збори суддів Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді обрали Наталію Антонюк, яка займає посаду секретаря Першої судової палати ККС ВС, заступником голови ККС ВС. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

«З грудня 2017 року по грудень 2020 року Наталія Антонюк здійснювала правосуддя у складі Великої Палати Верховного Суду. З кінця 2020 року ввійшла до складу Першої судової палати ККС ВС, а в листопаді 2021 року на зборах суддів Першої судової палати ККС ВС була обрана секретарем палати», - сказано у повідомленні.

Фото: ВС

Раніше ми писали, що Касаційний кримінальний суд Верховного Суду обрав голову суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.