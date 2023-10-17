Партнери не пробачили, - у Верховній Раді пояснили, чому прийняли закон про довічний статус РЕРів

«Ми банально втратили рік, сподіваючись, що нам пробачать», - у парламенті прокоментували прийняття законопроекту про пожиттєвий моніторинг правочинів політично значущих осіб.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 17 жовтня проголосувала в цілому за законопроект, який вводить довічний статус публічно значущої особи (РЕР) для народних депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС, Вищої ради правосуддя та інших топ-посадовців. Отже, їх правочини будуть перевіряти не лише протягом 3 років після звільнення, як зараз, а все життя, якщо знов не змінять законодавство.

Йдеться про доопрацьований законопроект 9269-д про внесення змін до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб (так званих РЕР – politically exposed persons).

При цьому народні депутати раніше застерігали, що такий пожиттєвий статус де-факто законсервує сферу державних топ-посадовців назавжди, оскільки бажаючих йти з приватного сектору на державну службу, м’яко кажучи, стане менше. Чому даний проект довелося ухвалити, незважаючи на «сумнівну якість» пояснив народний депутат, член Комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

«Отже, PEP або політично значущі особи. Сьогодні в Раді прийняли законопроєкт, який має зняти всі перепони для початку переговорів щодо вступу в ЄС та траншу МВФ.

Хоча якість його ну дуже сумнівна.

Детально поясню, що саме передбачає ініціатива.

Статус публічних діячів закріплюється назавжди. У 2019 році він також закріплювався довічно для «діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях», «іноземних публічних діячів» та «національних публічних діячів», але потім термін був змінений до трьох років. При тому правками Мамки з голосу в непрофільний євроінтеграційний проект. Це не могло не розізлити наших партнерів, тому на далі вони були ну дуже прискіпливі.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу (до прикладу, банки, аудитори; далі — СПФМ) повинні запровадити ризик-орієнтований підхід під час обслуговування політично значущих осіб, членів їхніх сімей та людей, що з ними пов’язані.

Якщо СПФМ відмовляє політично значущим особам у фінансових операціях, то той таки СПФМ має впродовж п’яти днів надати письмове пояснення цій відмові.

Фінмоніторинг може скасувати передбачені заходи щодо РЕР, якщо особа залишила свою посаду більше 12 місяців тому і не несе в собі ризиків, які притаманні PEP. Тоді перевірки щодо такої персони будуть м’якшими.

Посилюється відповідальність для суб'єктів первинного фінансового моніторингу за порушення вимог у роботі з PEP. Ідеться про неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, безпідставну відмову від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин. Штраф за це — до 100 тисяч неоподаткованих мінімумів. Думаю, це буде хороший стимул СПФМ не порушувати своїх меж відповідальності.

Поточна редакція законопроєкту відповідає рекомендаціям FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) та директиві ЄС «про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму» 2015/84. Це, ще раз наголошую, відкриває нам можливості для подальшої співпраці з МВФ та є важливим кроком для початку перемовин про членство в Європейському Союзі.

PEP-ів в Україні приблизно 10-15 тис, це топ-чиновники:

- глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту;

- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин;

- члени суду аудиторів або правлінь центральних банків;

- надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил;

- члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення.

Але під моніторинг потраплять і ті родичі, які ведуть спільне господарство. Це дуже незручно – і так є обмеження щодо родича-держслужбовця, але будуть ще більші....Тобто знову будуть, бо вже були у 2019-2021.

Кілька гострих питань:

- Чому в Німеччині не так? Коли вона створювала ЄС таких вимог не було, директива 2015 року.

- Чому в "Сербії" не так? Так, моніторинг у них пожиттєвий, особливо тих транзакцій якій стосуються ЄС. Єдине їх банки не наші, зацікавлені в клієнтах, а не пресують їх.

- Чому пожиттєвий, а не ризикорієнтований? От тут кілька проблем. Перше, ми самі собі створили імідж країни з величезною корупцією. Тому навіть якби у нас не було цього закону, проблеми для українських PEPів за кордоном були б серйозні. По-друге, ми самостійно втілили найжорсткішу рекомендацію в 2019 році. А потім вирішили відмовитися, та ще й махлюючи. Звісно, партнери не могли цього не побачити. Ну і ми банально втратили рік, сподіваючись, що нам пробачать. Ні...

Після прийняття цього законопроекту, тобто підписання його Президентом не має формальних перепон для початку переговорів з ЄС. А чи є в процесі набуття членства можливість вдосконалити регулювання PEP - цілком. Головне пропонувати адекватні варіанти, а не чекати що хтось це зробить для нас», зазначив він.

Нагадаємо, що під визначення РЕР підпадають діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, іноземні публічні діячі та національні публічні діячі. Останні – це фізичні особи, які виконують або виконували протягом в Україні визначні публічні функції, а саме:

Президент, Прем’єр-міністр, члени Кабінету Міністрів та їх заступники;

керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом, його заступники;

керівник та заступники керівника Державного управління справами;

керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";

Секретар та заступники Секретаря РНБО;

народні депутати України;

Голова та члени Правління Національного банку, члени Ради НБУ;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

Генеральний прокурор та його заступники;

Голова СБУ та його заступники;

Директор НАБУ та його заступники;

Директор ДБР та його заступники;

Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;

Голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени АМКУ, Голова НАЗК та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів;

надзвичайні і повноважні посли;

начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ ЗСУ, Повітряних Сил ЗСУ, Військово-Морських Сил ЗСУ;

державні службовці, посади яких належать до категорії "А";

керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України,

голови та судді апеляційних судів;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50%;

члени керівних органів політичних партій.

Автор: Наталя Мамченко

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