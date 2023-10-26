Где в Европе больше всего украинских беженцев нашли работу: исследование

В лидеры стран, где больше всего трудоустроилось украинских беженцев, входят Польша, Британия и Швеция.

Фото: unian.ua

В Польше зафиксирован самый высокий уровень занятости украинских беженцев среди 12 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, передает Notes from Poland со ссылкой на отчет организации.

Отмечено, что в Польше 65% беженцев трудоспособного возраста нашли работу. На втором месте — Великобритания (61%), на третьем — Швеция (56%).

В Литве уровень занятости украинцев — 53%, в Чехии — 51%, Дании, Нидерландах и Эстонии — 46%, во Франции — 33%.

Самые низкие показатели зафиксированы в Швейцарии и Италии — только 19% украинских беженцев были трудоустроены.

В отчете отсутствуют данные по Германии, где сейчас находится больше всего беженцев из Украины.

Ранее мы сообщали, что украинские беженцы в Чехии могут получить бесплатное жилье.

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