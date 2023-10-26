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В Николаеве облили краской синагогу в центре города

23:42, 26 октября 2023
Полиция Николаева начала производство о нарушении равноправия и разыскивает лиц, которые облили краской синагогу.
В Николаеве облили краской синагогу в центре города
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В Николаеве неизвестные облили фасад синагоги красной краской. Полиция Николаевской области начала расследование о нарушении равноправия, - сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Утром 26 октября неизвестные лица облили красной краской фасад молитвенного дома в центре Николаева.

Правоохранители сейчас изучают все обстоятельства происшествия и пытаются установить лиц, причастных к этому преступлению. Они проверяют записи с камер видеонаблюдения и принимают различные следственно-розыскные мероприятия.

В связи с этим инцидентом следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления начали уголовное производство по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение равноправия граждан на основании их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Согласно закону, за этими действиями может быть предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет или ограничение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Полиция призывает всех, кто стал свидетелем этого преступления или имеет полезную информацию для следствия, обращаться в отделение полиции №1 Николаевского районного управления по адресу: ул. 2-я Экипажная, 59, или по номерам телефонов (0512) 53-19-05, 44-80-06, 102.

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