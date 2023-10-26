Дело о «пьяных вечеринках» в Киеве: будут судить участников издевательств над девушками

Организатор и двое участников «блогерских вечеринок», которые издевались над девушками, предстанут перед судом.

Фото: kobl.gp.gov.ua

В суд направлен обвинительный акт в отношении организатора и двух участников «блогерских вечеринок», где издевались над девушками. Об этом сообщил официальный сайт Киевской областной прокуратуры.

Расследованием установлено, что обвиняемые приглашали девушек в арендованную в столице квартиру, где совместно распивали алкогольные напитки, доводя последних до беспомощного состояния.

С их участием они делали фото и видеоизображения, в том числе интимного характера. Снятый контент выкладывали в телеграм-каналы и социальные сети, оставляя унизительные сообщения и комментарии.

Организатору вечеринок инкриминировано совершение сексуального насилия в отношении трех потерпевших, одна из которых на время совершения преступления была несовершеннолетней, а также изготовление, хранение и распространение изображений интимного характера и хулиганство (ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 3 ст. 301, ч. 2 ст.296 УК Украины).

Один из участников обвиняется в изготовлении, хранении и распространении изображений интимного характера в сговоре с организатором и хулиганстве, сопровождавшемся исключительным цинизмом, в отношении одного из потерпевших (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Другого участника вечеринок будут судить за совершение сексуального насилия в отношении одной из потерпевших (ч. 3 ст. 153 УК Украины).

Напомним, что один из организаторов "пьяных вечеринок", на которых издевались над девушками, взят под стражу в зале суда, ему также увеличили размер залога до 536 800 грн. А второму организатору назначили 600 тысяч залога.

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