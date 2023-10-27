Google запустил инструмент для проверки изображений и обнаружения подделок искусственного интеллекта

Новый помощник может найти важную информацию и контекст изображения в Поиске Google.

У Google появился инструмент, который может показать хронологию того, где в сети появлялось изображение, которое поможет узнать правду о происхождении фото. Об этом сообщает The Verge.

Новый помощник называется About this image.

Он может находить важную информацию и контекст изображения в Поиске Google.

С развитием фотошопа и появлением искусственного интеллекта, который может генерировать изображение, слишком легко распространяются ложные изображения в социальных сетях, и пользователи иногда даже не задумываются, настоящая ли это фотография, поэтому в Google попытаются побороться с фейками с помощью нового инструмента.

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