Google запустив інструмент для перевірки зображень і виявлення підробок штучного інтелекту

Новий помічник може знаходити важливу інформацію та контекст зображення в Пошуку Google.

У Google з’явився інструмент, який може показати хронологію того, де в мережі з’являлося зображення, що може допомогти дізнатися правду про походження фото. Про це повідомляє The Verge.

Новий помічник називається About this image.

Зазначається, що він може знаходити важливу інформацію та контекст зображення в Пошуку Google.

З розвитком фотошопу та появою штучного інтелекту, який може генерувати зображення, надто легко розповсюджуються неправдиві зображення в соціальних мережах, і користувачі інколи навіть не замислюються, чи це справжнє фото, тому в Google спробують поборотись з фейками за допомогою нового інструмента.

Нова функція вже доступна для користувачів англійською мовою по всьому світу.

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