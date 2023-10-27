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  1. Суспільство

Google запустив інструмент для перевірки зображень і виявлення підробок штучного інтелекту

15:37, 27 жовтня 2023
Новий помічник може знаходити важливу інформацію та контекст зображення в Пошуку Google.
Google запустив інструмент для перевірки зображень і виявлення підробок штучного інтелекту
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У Google з’явився інструмент, який може показати хронологію того, де в мережі з’являлося зображення, що може допомогти дізнатися правду про походження фото. Про це повідомляє The Verge.

Новий помічник називається About this image.

Зазначається, що він може знаходити важливу інформацію та контекст зображення в Пошуку Google. 

З розвитком фотошопу та появою штучного інтелекту, який може генерувати зображення, надто легко розповсюджуються неправдиві зображення в соціальних мережах, і користувачі інколи навіть не замислюються, чи це справжнє фото, тому в Google спробують поборотись з фейками за допомогою нового інструмента.

Нова функція вже доступна для користувачів англійською мовою по всьому світу.

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