Україна тимчасово закрила чорноморський коридор

Україна призупинила роботу нового «зернового» коридору через можливу загрозу з боку рф.

Джерело фото: gmk.center

Україна прийняла рішення про тимчасове призупинення функціонування нового «зернового» коридору через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін. Про це повідомила консалтингова компанія «Барва Інвест».

«Ми хочемо повідомити вам про тимчасове припинення руху суден на вхід і вихід. Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено, що її буде продовжено», – зазначено у повідомленні.

Увечері 25 жовтня Агентство з морського та річкового транспорту України (АМПУ) опублікувало інформацію, що рух суден до та з «зернового» коридору буде призупинено з 26 жовтня 2023 року. Варто відзначити, що така призупинення фактично діяла протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на загрозу вибуху, спричинену збільшеною активністю російської авіації.

«Таке призупинення діяло фактично протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на «вибухову загрозу», що виникла внаслідок збільшеної активності російської авіації», – йдеться в повідомленні.

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