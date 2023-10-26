Украина временно закрыла черноморский коридор

Украина приостановила работу нового "зернового" коридора из-за возможной угрозы со стороны рф.

Источник фото: gmk.center

Украина приняла решение о временном приостановлении функционирования нового "зернового" коридора из-за возможной угрозы со стороны российских военных самолетов и морских мин. Об этом сообщила консалтинговая компания "Барва Инвест".

"Мы хотим сообщить вам о временном прекращении движения судов на вход и выход. Текущий запрет распространяется на 26 октября, но не исключено, что он будет продлен", - говорится в сообщении.

Вечером 25 октября Агентство по морскому и речному транспорту Украины (АМПУ) опубликовало информацию, что движение судов в и из "зернового" коридора будет приостановлено с 26 октября 2023 года. Стоит отметить, что такая приостановка фактически действовала в течение последних двух дней из-за решения военных, которые ссылались на угрозу взрыва, вызванную увеличенной активностью российской авиации.

"Такая приостановка действовала фактически в течение последних двух дней из-за решения военных, которые ссылались на "взрывную угрозу", возникшую в результате увеличенной активности российской авиации", - говорится в сообщении.

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