Справа про «п’яні вечірки» в Києві: судитимуть учасників знущань над дівчатами

Організатор та двоє учасників «блогерських вечірок», які знущалися з дівчат, постануть перед судом.

Фото: kobl.gp.gov.ua

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та двох учасників «блогерських вечірок», де знущалися над дівчатами. Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені запрошували дівчат до орендованої в столиці квартири, де спільно розпивали алкогольні напої, доводячи останніх до безпорадного стану.

За їх участю вони виготовляли фото та відеозображення, у тому числі інтимного характеру. Відзнятий контент викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.

Організатору вечірок інкриміновано вчинення сексуального насильства щодо трьох потерпілих, одна з яких на час вчинення злочину була неповнолітньою, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень інтимного характеру і хуліганство (ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 КК України).

Один з учасників обвинувачується у виготовленні, зберіганні й розповсюдженні зображень інтимного характеру у змові з організатором, та хуліганстві, що супроводжувалось винятковим цинізмом, щодо однієї з потерпілих (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 КК України).

Іншого учасника вечірок судитимуть за вчинення сексуального насильства щодо однієї з потерпілих (ч. 3 ст. 153 КК України).

Нагадаємо, що одного з організаторів "п’яних вечірок", на яких знущалися з дівчат, взяли під варту у залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 грн. А другому організатору призначили 600 тисяч застави.

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