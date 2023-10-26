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  1. В Україні

У Миколаєві облили фарбою синагогу в центрі міста

23:42, 26 жовтня 2023
Поліція Миколаєва розпочала провадження про порушення рівноправності та розшукує осіб, які облили фарбою синагогу.
У Миколаєві облили фарбою синагогу в центрі міста
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В Миколаєві невідомі облили фасад синагоги червоною фарбою. Поліція Миколаївської області розпочала розслідування щодо порушення рівноправності, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Вранці 26 жовтня невідомі особи облили червоною фарбою фасад молитовного будинку в центрі Миколаєва.

Правоохоронці зараз вивчають всі обставини події та намагаються встановити осіб, причетних до цього злочину. Вони перевіряють записи з камер відеоспостереження та вживають різноманітних слідчо-розшукових заходів.

У зв'язку із цим інцидентом слідчі відділення поліції №1 Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення рівноправності громадян на підставі їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак. Відповідно до закону, за цими діями може бути передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або обмеження права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Поліція закликає всіх, хто став свідком цього злочину або має корисну інформацію для слідства, звертатися до відділення поліції №1 Миколаївського районного управління за адресою: вул. 2-га Екіпажна, 59, або за номерами телефонів (0512) 53-19-05, 44-80-06, 102.

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