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  1. Суспільство

Понад половина українців не можуть дозволити собі основні продукти: нове опитування

18:05, 26 жовтня 2023
Соцопитування засвідчило, що більшість українців мають проблеми із забезпеченням своїх базових потреб.
Понад половина українців не можуть дозволити собі основні продукти: нове опитування
Фото: Styler
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Понад половина українців не можуть дозволити собі необхідні продукти. Про це свідчать результати нового опитування Gallup.

Так, 53% українців, опитаних у липні та серпні, сказали, що минулого року вони не могли дозволити собі продукти, необхідні їм або їхнім родинам, у 2022 цей показник сягнув 48%.

При цьому 48% опитаних сказали, що їм було важко дозволити собі адекватне житло.

Експерти пояснюють, що результати опитування відображають, наскільки важкою є війна з рф для економіки України – попри те, що МВФ прогнозує невелике зростання в 1-3% ВВП у 2023 році після різкого скорочення у 2022 році.

Соцопитування засвідчило, що більшість українців мають проблеми із забезпеченням своїх базових потреб, й найгостріше цю проблему відчувають люди у сільській місцевості й люди із лише базовою освітою. Але також 64% опитаних вважають, що рівень їхнього життя надалі погіршується. Торік цей показник сягнув 70%. Для порівняння, у 2019 році про погіршення стандартів свого життя заявляли менш як 40% опитаних.

Також зберігається емоційне напруження: 53% учасників дослідження ствердно відповіли на питання про те, чи вони відчували хвилювання напередодні. Для порівняння, у 2021 із цим твердженням погодились лише 30% опитаних.

«Тенденції зі стабілізації разом із рішучістю довести війну до кінця та згуртуватися навколо свого керівництва та армії підкреслюють стійкість українського народу», — зазначають автори опитування.

Водночас українці зберігають надію на краще майбутнє: за шкалою Кантріла, коли респондентів просять оцінити своє поточне життя та майбутнє життя від 0 до 10 балів, українці оцінюють своє нинішнє життя у 4,7 бала, а перспективи життя у наступні 5 років - у рекордні 7,7 бала, торік цей показник сягнув 7,9 бала.

Зазначається, що це найвищий рівень оптимізму з 2006 року, відколи дослідники почали вивчати ці настрої населення.

Хоча загальний стан справ залишається негативним, підсумовують дослідники, «тенденції зі стабілізації разом із рішучістю довести війну до кінця та згуртуватися навколо свого керівництва та армії підкреслюють стійкість українського народу» та надії на світле майбутнє.

Участь в опитуванні взяли 1000 українців віком від 15 років через мобільний зв'язок. Похибка становить до 4,2%. Дослідження проводили на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і території Криму.

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