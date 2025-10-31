Велика Палата Верховного Суду розгляне питання щодо можливості оскарження ухвали слідчого судді про встановлення процесуального строку

Колегія суддів дійшла висновку про наявність у провадженні виключної правової проблеми, вирішення якої матиме визначальне значення для формування сталої судової практики.

Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду передав на розгляд Великої Палати справу, у якій розглядають питання — чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про встановлення процесуального строку у кримінальному провадженні.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: ухвалою слідчого судді скасовано постанову слідчого про зупинення досудового розслідування та встановлено процесуальний строк для проведення досудового розслідування й прийняття прокурором одного з передбачених ст. 283 КПК процесуальних рішень.

Ухвалою апеляційного суду апеляційні скарги прокурора та представника потерпілого, подані на зазначену ухвалу слідчого судді, на підставі п. 3 ч. 3 ст. 399, ч. 4 ст. 399 КПК, повернуто особам, які їх подали. Таке рішення суд обґрунтував тим, що ухвала слідчого судді, постановлена в порядку статей 28, 114 КПК, відповідно до приписів ч. 3 ст. 307, ст. 309, ч. 3 ст. 392 КПК окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

У касаційних скаргах прокурор та представник потерпілого зазначають про необґрунтоване застосування судом апеляційної інстанції п. 3 ч. 3 ст. 399 КПК щодо повернення їх апеляційних скарг.

Позиція ККС: кримінальне провадження передано на розгляд ВП ВС.

Підстави передачі кримінального провадження на розгляд ВП ВС: наявність у цьому провадженні виключної правової проблеми щодо можливості апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про встановлення процесуального строку у кримінальному провадженні.

Колегія суддів Третьої судової палати ККС вказала, що вищезазначене питання неодноразово ставало предметом вирішення різних колегій суддів ККС, судової палати, а також ОП ККС ВС.

Так, Другою судовою палатою ККС в постанові від 18.10.2019 (справа № 757/37346/18-к; провадження № 51-1329кмп19) сформульовано висновок щодо застосування приписів ст. 309 КПК у взаємозв’язку із положеннями ч. 4 ст. 399 цього Кодексу, за яким ухвали слідчих суддів, постановлені в порядку статей 28, 114 КПК, окремому апеляційному оскарженню, відповідно до положень ст. 309 КПК, не підлягають.

ОП ККС ВС в постанові від 16.09.2024 (справа № 761/26342/22, провадження № 51-7561кмо23) відступила від вказаної правової позиції та зробила висновок, за яким ухвала слідчого судді, якою встановлено строк для проведення процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, підлягає апеляційному оскарженню як така, що не передбачена законом.

Колегія суддів Третьої судової палати ККС не погоджується з вказаним висновком ОП ККС ВС та вважає,що ухвали слідчих суддів, постановлені в порядку статей 28, 114 КПК, відповідно до приписів ст. 309 КПК окремому апеляційному оскарженню не підлягають.

Як наслідок колегія суддів дійшла висновку про наявність у цьому провадженні виключної правової проблеми, вирішення якої матиме визначальне значення для формування сталої судової практики щодо застосування приписів статей 3, 28, 114 КПК у їх взаємопоєднанні із тими, що передбачені статтями 219, 294, 295-1 цього Кодексу.

Ухвала колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 04.09.2025 у справі № 757/29843/19-к (провадження № 51-5645км19).

