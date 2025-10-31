Большая Палата Верховного Суда рассмотрит вопрос о возможности обжалования определения следственного судьи об установлении процессуального срока

Коллегия судей пришла к выводу о наличии в производстве исключительной правовой проблемы, решение которой будет иметь определяющее значение для формирования устойчивой судебной практики.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда передала на рассмотрение Большой Палаты дело, в котором рассматривается вопрос — подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи об установлении процессуального срока в уголовном производстве.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций: определением следственного судьи отменено постановление следователя о приостановлении досудебного расследования и установлен процессуальный срок для проведения расследования и принятия прокурором одного из предусмотренных ст. 283 УПК процессуальных решений.

Определением апелляционного суда апелляционные жалобы прокурора и представителя потерпевшего, поданные на указанное определение следственного судьи, на основании п. 3 ч. 3 ст. 399, ч. 4 ст. 399 УПК, возвращены лицам, которые их подали. Суд мотивировал это тем, что определение следственного судьи, вынесенное в порядке статей 28, 114 УПК, в соответствии с предписаниями ч. 3 ст. 307, ст. 309, ч. 3 ст. 392 УПК отдельному апелляционному обжалованию не подлежит.

В кассационных жалобах прокурор и представитель потерпевшего указывают на необоснованное применение судом апелляционной инстанции п. 3 ч. 3 ст. 399 УПК относительно возвращения их апелляционных жалоб.

Позиция КУС: уголовное производство передано на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

Основания передачи уголовного производства на рассмотрение Большой Палаты: наличие в этом производстве исключительной правовой проблемы относительно возможности апелляционного обжалования определения следственного судьи об установлении процессуального срока в уголовном производстве.

Коллегия судей Третьей судебной палаты КУС указала, что вышеуказанный вопрос неоднократно становился предметом рассмотрения различных коллегий судей КУС, судебной палаты, а также Объединенной палаты КУС ВС.

Так, Второй судебной палатой КУС в постановлении от 18.10.2019 (дело № 757/37346/18-к; производство № 51-1329кмп19) был сформулирован вывод относительно применения предписаний ст. 309 УПК во взаимосвязи с положениями ч. 4 ст. 399 этого Кодекса, согласно которому определения следственных судей, вынесенные в порядке статей 28, 114 УПК, отдельному апелляционному обжалованию, в соответствии с положениями ст. 309 УПК, не подлежат.

Объединенная палата КУС ВС в постановлении от 16.09.2024 (дело № 761/26342/22, производство № 51-7561кмо23) отошла от указанной правовой позиции и сделала вывод, что определение следственного судьи, которым установлен срок для проведения процессуальных действий, необходимых для завершения досудебного расследования, подлежит апелляционному обжалованию как такое, что не предусмотрено законом.

Коллегия судей Третьей судебной палаты КУС не согласилась с указанным выводом Объединенной палаты КУС ВС и считает, что определения следственных судей, вынесенные в порядке статей 28, 114 УПК, в соответствии с предписаниями ст. 309 УПК отдельному апелляционному обжалованию не подлежат.

В результате коллегия судей пришла к выводу о наличии в данном производстве исключительной правовой проблемы, решение которой будет иметь определяющее значение для формирования устойчивой судебной практики относительно применения предписаний статей 3, 28, 114 УПК во взаимосвязи с положениями статей 219, 294, 295-1 этого Кодекса.

Определение коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 04.09.2025 по делу № 757/29843/19-к (производство № 51-5645км19).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.