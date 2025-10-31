Практика судів
  1. Суд інфо

6 листопада відбудеться психометричне тестування лідерських якостей кандидатів на посаду голови ДСА, графік

12:17, 31 жовтня 2025
ВРП оприлюднила графік психометричного тестування лідерських якостей кандидатів на посаду голови ДСА.
6 листопада відбудеться психометричне тестування лідерських якостей кандидатів на посаду голови ДСА, графік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

6 листопада у приміщенні Вищої ради правосуддя відбудеться психометричне тестування лідерських якостей кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації. Про це повідомила ВРП.

Початок тестування – о 13:00.

Тривалість тестування – 4 години.

У тестуванні прийматимуть участь:

БОНЮК Олексій Петрович

ДЕЙНЕКА Віктор Степанович

КОЩИНЕЦЬ Віктор Васильович

КУМАНСЬКА-НОР Оксана Павлівна

МЕРЖУК Володимир Петрович

ПАМПУРА Максим Валерійович

ШЕВЧЕНКО Світлана Володимирівна

Кандидати повинні мати при собі паспорт громадянина України (у фізичній формі) для проходження реєстрації.

Без паспорта кандидати до приміщення тестування не допускаються.

Перед початком тестування (перед входом до приміщення) необхідно вимкнути мобільні телефони та інші електронні пристрої запису, відтворення, приймання та передавання інформації.

Психометричне тестування лідерських якостей кандидатів на посаду Голови Державної судової адміністрації України дасть змогу виміряти такі якості, як раціональність, амбітність, комунікабельність, самоконтроль, вміння мотивувати інших, брати на себе відповідальність тощо, а також допоможе визначити сильні сторони, потенційні сфери для розвитку та рівень лідерства кандидата.

7 листопада заплановано проведення онлайн-співбесід кандидатів із психологом за результатами тестування.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя оприлюднила відомість про результати виконання кандидатами на посаду голови Державної судової адміністрації ситуаційного завдання відкритого типу та рейтинг кандидатів на посаду голови ДСА за результатами виконання ситуаційного завдання відкритого типу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСА ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва