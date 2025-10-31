6 листопада відбудеться психометричне тестування лідерських якостей кандидатів на посаду голови ДСА, графік

ВРП оприлюднила графік психометричного тестування лідерських якостей кандидатів на посаду голови ДСА.

6 листопада у приміщенні Вищої ради правосуддя відбудеться психометричне тестування лідерських якостей кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації. Про це повідомила ВРП.

Початок тестування – о 13:00.

Тривалість тестування – 4 години.

У тестуванні прийматимуть участь:

БОНЮК Олексій Петрович

ДЕЙНЕКА Віктор Степанович

КОЩИНЕЦЬ Віктор Васильович

КУМАНСЬКА-НОР Оксана Павлівна

МЕРЖУК Володимир Петрович

ПАМПУРА Максим Валерійович

ШЕВЧЕНКО Світлана Володимирівна

Кандидати повинні мати при собі паспорт громадянина України (у фізичній формі) для проходження реєстрації.

Без паспорта кандидати до приміщення тестування не допускаються.

Перед початком тестування (перед входом до приміщення) необхідно вимкнути мобільні телефони та інші електронні пристрої запису, відтворення, приймання та передавання інформації.

Психометричне тестування лідерських якостей кандидатів на посаду Голови Державної судової адміністрації України дасть змогу виміряти такі якості, як раціональність, амбітність, комунікабельність, самоконтроль, вміння мотивувати інших, брати на себе відповідальність тощо, а також допоможе визначити сильні сторони, потенційні сфери для розвитку та рівень лідерства кандидата.

7 листопада заплановано проведення онлайн-співбесід кандидатів із психологом за результатами тестування.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя оприлюднила відомість про результати виконання кандидатами на посаду голови Державної судової адміністрації ситуаційного завдання відкритого типу та рейтинг кандидатів на посаду голови ДСА за результатами виконання ситуаційного завдання відкритого типу.

