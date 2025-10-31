Практика судов
12:17, 31 октября 2025
ВСП обнародовала график психометрического тестирования лидерских качеств кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации.
6 ноября состоится психометрическое тестирование лидерских качеств кандидатов на должность главы ГСА, график
6 ноября в помещении Высшего совета правосудия состоится психометрическое тестирование лидерских качеств кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации. Об этом сообщила ВСП.

Начало тестирования — в 13:00.

Продолжительность тестирования — 4 часа.

В тестировании примут участие:

Бонюк Алексей Петрович

Дейнека Виктор Степанович

Кощинец Виктор Васильевич

Куманская-Нор Оксана Павловна

Мержук Владимир Петрович

Пампура Максим Валерьевич

Шевченко Светлана Владимировна

Кандидаты должны иметь при себе паспорт гражданина Украины (в физической форме) для прохождения регистрации.

Без паспорта кандидаты в помещение тестирования не допускаются.

Перед началом тестирования (перед входом в помещение) необходимо выключить мобильные телефоны и другие электронные устройства записи, воспроизведения, приема и передачи информации.

Психометрическое тестирование лидерских качеств кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации Украины позволит измерить такие качества, как рациональность, амбициозность, коммуникабельность, самоконтроль, умение мотивировать других, брать на себя ответственность и т.д., а также поможет определить сильные стороны, потенциальные области для развития и уровень лидерства кандидата.

7 ноября запланировано проведение онлайн-собеседований кандидатов с психологом по результатам тестирования.

Напомним, Высший совет правосудия обнародовал ведомость о результатах выполнения кандидатами на должность председателя Государственной судебной администрации ситуационного задания открытого типа и рейтинг кандидатов на должность председателя ГСА по результатам выполнения ситуационного задания открытого типа.

