Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации — Максим Пампура возглавил рейтинг кандидатов

18:02, 29 октября 2025
Группа экспертов оценила выполнение ситуационного задания кандидатами на должность председателя ГСА.
Высший совет правосудия обнародовал ведомость о результатах выполнения кандидатами на должность председателя Государственной судебной администрации ситуационного задания открытого типа и рейтинг кандидатов на должность председателя ГСА по результатам выполнения ситуационного задания открытого типа.

В соответствии с пунктом 11 Методических рекомендаций по подготовке экзамена для проведения конкурсного отбора на вакантную должность председателя Государственной судебной администрации, утвержденных решением Высшего совета правосудия от 7 августа 2025 года № 1661/0/15-25, оценивание ситуационного задания осуществлено группой экспертов, номинированных проектами международной технической помощи.

Результаты оценивания ситуационного задания утверждены Рабочей группой по вопросам отбора кандидатов на должность председателя Государственной судебной администрации.

Ведомость о результатах выполнения кандидатами на должность председателя ГСА ситуационного задания открытого типа

Бонюк Алексей Петрович — 29 баллов

Высоцкая Елена Владимировна — 24,5 балла

Дейнека Виктор Степанович — 30,5 балла

Завадецкий Александр Александрович — 24,5 балла

Кощинец Виктор Васильевич — 25,5 балла

Куманская-Нор Оксана Павловна — 27 баллов

Мержук Владимир Петрович — 29,5 балла

Микитюк Виктор Васильевич — 23 балла

Пампура Максим Валерьевич — 34 балла

Романкив Игорь Петрович — 23,5 балла

Шевченко Светлана Владимировна — 29,5 балла

Рейтинг кандидатов на должность председателя ГСА по результатам выполнения ситуационного задания открытого типа

1. Пампура Максим Валерьевич

2. Дейнека Виктор Степанович

3. Мержук Владимир Петрович

4. Шевченко Светлана Владимировна

5. Бонюк Алексей Петрович

6. Куманская-Нор Оксана Павловна

7. Кощинец Виктор Васильевич

ГСА

