Конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації — Максим Пампура очолив рейтинг кандидатів

18:02, 29 жовтня 2025
Група експертів оцінила виконання ситуаційного завдання кандидатами на посаду голови ДСА.
Вища рада правосуддя оприлюднила відомість про результати виконання кандидатами на посаду голови Державної судової адміністрації ситуаційного завдання відкритого типу та рейтинг кандидатів на посаду голови ДСА за результатами виконання ситуаційного завдання відкритого типу.

Відповідно до пункту 11 Методичних рекомендацій щодо підготовки іспиту для проведення конкурсного добору на вакантну посаду голови Державної судової адміністрації, затверджених рішенням Вищої ради правосуддя від 7 серпня 2025 року № 1661/0/15-25, оцінювання ситуаційного завдання здійснено групою експертів, номінованих проектами міжнародної технічної допомоги.

Результати оцінювання ситуаційного завдання затверджені Робочою групою з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації.

Відомість про результати виконання кандидатами на посаду голови ДСА ситуаційного завдання відкритого типу

Бонюк Олексій Петрович — 29 балів

Висоцька Олена Володимирівна — 24,5 бала

Дейнека Віктор Степанович — 30,5 бала

Завадецький Олександр Олександрович — 24,5 бала

Кощинець Віктор Васильович — 25,5 бала

Куманська-Нор Оксана Павлівна — 27 балів

Мержук Володимир Петрович — 29,5 бала

Микитюк Віктор Васильович — 23 бали

Пампура Максим Валерійович — 34 бали

Романків Ігор Петрович — 23,5 бала

Шевченко Світлана Володимирівна — 29,5 бала

Рейтинг кандидатів на посаду голови ДСА за результатами виконання ситуаційного завдання відкритого типу

1. Пампура Максим Валерійович

2. Дейнека Віктор Степанович

3. Мержук Володимир Петрович

4. Шевченко Світлана Володимирівна

5. Бонюк Олексій Петрович

6. Куманська-Нор Оксана Павлівна

7. Кощинець Віктор Васильович

