У Мін’юсті нагадали, як змінити батькам ім’я дитини до року

Для внесення змін до актових записів цивільного стану потрібно подати низку документів.

Міністерство юстиції нагадало, як змінити батькам ім’я дитини до року

Сімейним кодексом України встановлено, що ім’я дитини визначається за їхньою згодою. Якщо жінка не перебуває у шлюбі та відсутнє добровільне визнання батьківства, вона сама визначає ім’я.

Дитині можуть дати не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

Якщо батьки з певних причин вирішили змінити ім’я своєї дитини, це можна зробити протягом першого року її життя. Для цього їм потрібно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (відділ ДРАЦС).

Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають за кордоном, можуть подати заяву до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Законодавством встановлено, що заяви батьків про виправлення (зміну) власного імені дитини в актовому записі про її народження у зв’язку з тим, що при державній реєстрації народження дитині присвоєно власне ім’я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються відділами ДРАЦС не пізніше одного року з дня народження.

В умовах воєнного стану в Україні подати таку заяву можна до будь-якого відділу ДРАЦС, розташованого на підконтрольній українській владі території, за зверненням заявників.

У разі, якщо батьки не дійшли згоди, спір між ними вирішується органом опіки та піклування або судом (Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та припинення їхньої дії, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793) (далі – Правила).

Які документи необхідно подати для внесення змін?

Для внесення змін до актових записів цивільного стану потрібно подати:

- відповідну заяву;

- документ, що посвідчує особу;

- свідоцтво про народження дитини;

- інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться за заявою, зокрема, одного з батьків, опікуна дитини.

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану приймається відділами ДРАЦС в порядку, визначеному Правилами, шляхом їх формування та реєстрації за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян при пред’явленні паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства. Сформована заява про внесення змін до актових записів цивільного стану роздруковується посадовою особою та за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, підписується заявником.

Відділ ДРАЦС, дипломатичне представництво чи консульська установа України не вправі відмовити в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін.

На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки відділ ДРАЦС, дипломатичне представництво чи консульська установа України складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису цивільного стану або про відмову в цьому.

У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в адміністративному та/або судовому порядку.

Строки розгляду

Відповідно до Правил питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу ДРАЦС. За наявності поважних причин цей строк продовжується з письмового дозволу керівника відділу ДРАЦС управління державної реєстрації (за місцем їх подання), але не більше ніж на три місяці.

Дипломатичним представництвом або консульською установою України таке питання розглядається у шестимісячний строк з дня подання до них відповідної заяви.

Вартість послуги

За видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням актових записів цивільного стану справляється державне мито у розмірі 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (0,34 грн) (пункт 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито»).

Водночас відділи ДРАЦС можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються до державного бюджету (частина третя статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).

