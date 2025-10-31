Практика судов
В Минюсте напомнили, как родителям изменить имя ребенка до года

12:48, 31 октября 2025
Для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния необходимо подать ряд документов.
Министерство юстиции напомнило, как родителям можно изменить имя ребенка до года.

Семейным кодексом Украины установлено, что имя ребенка определяется по согласию родителей. Если женщина не состоит в браке и отсутствует добровольное признание отцовства, она сама определяет имя ребенка.

Ребенку можно дать не более двух имен, если иное не вытекает из обычая национального меньшинства, к которому принадлежат мать и (или) отец.

Если родители по каким-либо причинам решили изменить имя своего ребенка, это можно сделать в течение первого года его жизни. Для этого им нужно обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (отдел ЗАГС).

Граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, проживающие за границей, могут подать заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Законодательством установлено, что заявления родителей о исправлении (изменении) собственного имени ребенка в актовой записи о его рождении в связи с тем, что при государственной регистрации рождения ребенку было присвоено имя без учета пожеланий обоих или одного из родителей, принимаются отделами ЗАГС не позднее одного года со дня рождения.

В условиях военного положения в Украине подать такое заявление можно в любой отдел ЗАГС, расположенный на территории, подконтрольной украинской власти, по обращению заявителей.

В случае, если родители не пришли к согласию, спор между ними решается органом опеки и попечительства или судом (Правила внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и прекращения их действия, утвержденные приказом Министерства юстиции Украины от 12.01.2011 № 96/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 14.01.2011 за № 55/18793) (далее — Правила).

Какие документы необходимо подать для внесения изменений?

Для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния нужно подать:

  • соответствующее заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения вопроса по существу.

Внесение изменений в актовую запись гражданского состояния проводится по заявлению, в частности, одного из родителей или опекуна ребенка.

Заявление о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния принимается отделами ЗАГС в порядке, определенном Правилами, путем его формирования и регистрации с помощью программных средств ведения Государственного реестра актов гражданского состояния граждан при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.

Сформированное заявление о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния распечатывается должностным лицом и, при отсутствии замечаний к указанным в нем сведениям, подписывается заявителем.

Отдел ЗАГС, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины не вправе отказать в приеме и рассмотрении заявления о внесении изменений.

На основании собранных документов и по результатам проверки отдел ЗАГС, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины составляет обоснованное заключение о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния или об отказе в этом.

В случае отказа во внесении изменений в актовую запись гражданского состояния в заключении должны быть четко указаны причины отказа и отмечено о возможности его обжалования в административном и/или судебном порядке.

Сроки рассмотрения

Согласно Правилам, вопрос о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния рассматривается в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления в отдел ЗАГС. При наличии уважительных причин этот срок продлевается с письменного разрешения руководителя отдела ЗАГС управления государственной регистрации (по месту их подачи), но не более чем на три месяца.

Дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины такое дело рассматривается в шестимесячный срок со дня подачи соответствующего заявления.

Стоимость услуги

За выдачу свидетельства в связи с изменением, дополнением или исправлением актовых записей гражданского состояния взимается государственная пошлина в размере 0,02 необлагаемого минимума доходов граждан (0,34 грн) (пункт 5 статьи 3 Декрета Кабинета Министров Украины от 21.01.1993 № 7-93 «О государственной пошлине»).

В то же время отделы ЗАГС могут предоставлять платные услуги, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины. Средства, полученные от предоставления платных услуг, зачисляются в государственный бюджет (часть третья статьи 20 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния»).

минюст

