В Минюсте напомнили, как родителям изменить имя ребенка до года

Для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния необходимо подать ряд документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции напомнило, как родителям можно изменить имя ребенка до года.

Семейным кодексом Украины установлено, что имя ребенка определяется по согласию родителей. Если женщина не состоит в браке и отсутствует добровольное признание отцовства, она сама определяет имя ребенка.

Ребенку можно дать не более двух имен, если иное не вытекает из обычая национального меньшинства, к которому принадлежат мать и (или) отец.

Если родители по каким-либо причинам решили изменить имя своего ребенка, это можно сделать в течение первого года его жизни. Для этого им нужно обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (отдел ЗАГС).

Граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, проживающие за границей, могут подать заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Законодательством установлено, что заявления родителей о исправлении (изменении) собственного имени ребенка в актовой записи о его рождении в связи с тем, что при государственной регистрации рождения ребенку было присвоено имя без учета пожеланий обоих или одного из родителей, принимаются отделами ЗАГС не позднее одного года со дня рождения.

В условиях военного положения в Украине подать такое заявление можно в любой отдел ЗАГС, расположенный на территории, подконтрольной украинской власти, по обращению заявителей.

В случае, если родители не пришли к согласию, спор между ними решается органом опеки и попечительства или судом (Правила внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и прекращения их действия, утвержденные приказом Министерства юстиции Украины от 12.01.2011 № 96/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 14.01.2011 за № 55/18793) (далее — Правила).

Какие документы необходимо подать для внесения изменений?

Для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния нужно подать:

соответствующее заявление;

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка;

другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения вопроса по существу.

Внесение изменений в актовую запись гражданского состояния проводится по заявлению, в частности, одного из родителей или опекуна ребенка.

Заявление о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния принимается отделами ЗАГС в порядке, определенном Правилами, путем его формирования и регистрации с помощью программных средств ведения Государственного реестра актов гражданского состояния граждан при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.

Сформированное заявление о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния распечатывается должностным лицом и, при отсутствии замечаний к указанным в нем сведениям, подписывается заявителем.

Отдел ЗАГС, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины не вправе отказать в приеме и рассмотрении заявления о внесении изменений.

На основании собранных документов и по результатам проверки отдел ЗАГС, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины составляет обоснованное заключение о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния или об отказе в этом.

В случае отказа во внесении изменений в актовую запись гражданского состояния в заключении должны быть четко указаны причины отказа и отмечено о возможности его обжалования в административном и/или судебном порядке.

Сроки рассмотрения

Согласно Правилам, вопрос о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния рассматривается в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления в отдел ЗАГС. При наличии уважительных причин этот срок продлевается с письменного разрешения руководителя отдела ЗАГС управления государственной регистрации (по месту их подачи), но не более чем на три месяца.

Дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины такое дело рассматривается в шестимесячный срок со дня подачи соответствующего заявления.

Стоимость услуги

За выдачу свидетельства в связи с изменением, дополнением или исправлением актовых записей гражданского состояния взимается государственная пошлина в размере 0,02 необлагаемого минимума доходов граждан (0,34 грн) (пункт 5 статьи 3 Декрета Кабинета Министров Украины от 21.01.1993 № 7-93 «О государственной пошлине»).

В то же время отделы ЗАГС могут предоставлять платные услуги, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины. Средства, полученные от предоставления платных услуг, зачисляются в государственный бюджет (часть третья статьи 20 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния»).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.