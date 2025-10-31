Китай схвалив угоду про передачу TikTok американським інвесторам — Мінфін США

Китай і США досягли згоди щодо популярного застосунку TikTok.

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай офіційно погодив угоду щодо передачі контролю над платформою TikTok консорціуму американських і міжнародних інвесторів. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Reuters.

«У Куала-Лумпурі ми завершили угоду щодо TikTok з точки зору отримання схвалення Китаю. Очікую, що вона почне реалізовуватися в найближчі тижні та місяці, і ми нарешті побачимо її вирішення», — сказав Бессент в ефірі програми Fox Business Network після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Міністерство торгівлі Китаю підтвердило, що Пекін «належним чином вирішуватиме питання, пов’язані з TikTok», спільно з американською стороною.

TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, поки не прокоментував заяву.

Доля популярного застосунку, яким користуються близько 170 мільйонів американців, залишалася невизначеною понад півтора року після того, як Конгрес США у 2024 році ухвалив закон, що зобов’язував ByteDance продати американські активи TikTok до січня 2025 року.

Трамп підписав виконавчий указ 25 вересня 2025 року, яким затвердив план продажу операцій TikTok у США консорціуму американських і глобальних інвесторів. У документі зазначено, що операція відповідає вимогам національної безпеки, і компанії надано 120 днів для завершення угоди. Виконання закону при цьому відтерміновано до 20 січня 2026 року.

Згідно з умовами угоди, алгоритм TikTok буде перетренований і перебуватиме під контролем партнерів з американської компанії, а його операційна діяльність — під наглядом нового спільного підприємства.

ByteDance збереже менше 20% частки у новій структурі TikTok U.S., що відповідає вимогам американського законодавства. До ради директорів нового підприємства увійдуть сім членів, із яких шість представлятимуть американську сторону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.