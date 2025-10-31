Практика судов
Китай одобрил сделку по передаче TikTok американским инвесторам — Минфин США

10:30, 31 октября 2025
Китай и США достигли согласия относительно популярного приложения TikTok.
Китай одобрил сделку по передаче TikTok американским инвесторам — Минфин США
Фото: Solen Feyissa / Unsplash
Китай официально согласовал сделку по передаче контроля над платформой TikTok консорциуму американских и международных инвесторов. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Reuters.

«В Куала-Лумпуре мы завершили сделку по TikTok с точки зрения получения одобрения Китая. Ожидаю, что она начнет реализовываться в ближайшие недели и месяцы, и мы наконец увидим ее завершение», — сказал Бессент в эфире программы Fox Business Network после встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.

Министерство торговли Китая подтвердило, что Пекин «надлежащим образом будет решать вопросы, связанные с TikTok», совместно с американской стороной.

TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, пока не прокомментировал заявление.

Судьба популярного приложения, которым пользуются около 170 миллионов американцев, оставалась неопределенной более полутора лет после того, как Конгресс США в 2024 году принял закон, обязывающий ByteDance продать американские активы TikTok до января 2025 года.

Трамп подписал исполнительный указ 25 сентября 2025 года, которым утвердил план продажи операций TikTok в США консорциуму американских и глобальных инвесторов. В документе указано, что сделка соответствует требованиям национальной безопасности, и компании предоставлено 120 дней для ее завершения. Исполнение закона при этом отложено до 20 января 2026 года.

Согласно условиям сделки, алгоритм TikTok будет перетренирован и находиться под контролем партнеров из американской компании, а его операционная деятельность — под надзором нового совместного предприятия.

ByteDance сохранит менее 20% доли в новой структуре TikTok U.S., что соответствует требованиям американского законодательства. В совет директоров нового предприятия войдут семь членов, из которых шесть будут представлять американскую сторону.

США бизнес Китай

