Суддя ЄСПЛ висловився щодо свободи слова в контексті підтримки авторитету суду

07:30, 31 жовтня 2025
За словами судді ЄСПЛ, європейський підхід до свободи вираження поглядів – регульований, обмежений: Конвенція передбачає низку легітимних цілей, для яких ця свобода може бути обмежена.
Суддя Європейського суду з прав людини від України Микола Гнатовський зазначив, що тема свободи вираження поглядів є однією з найпродуктивніших у практиці ЄСПЛ, адже саме в цій сфері Суд зробив значний внесок у розвиток європейського правозастосування. Практика ЄСПЛ щодо свободи вираження поглядів органічно інтегрована й у діяльність українських судів.

За словами судді, сьогодні питання збалансування між статтею 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) та статтею 10 (свобода вираження поглядів) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод набуває нових вимірів.

«Європейський підхід до свободи вираження поглядів – регульований, обмежений: Конвенція передбачає низку легітимних цілей, для яких ця свобода може бути обмежена. Наприклад, для підтримання авторитету і безсторонності суду (ч. 2 ст. 10 Конвенції). Тобто заради того, щоб зберігати й підтримувати авторитет судової влади, незалежність суддів, європейські держави мають право втручатися у свободу вираження поглядів», — зазначив Микола Гнатовський, якого цитує Верховний Суд. 

Він підкреслив, що судова влада і медіа є невід’ємною частиною суспільства, а рівень довіри до суду залежить від того, наскільки суспільство сприймає судову владу як частину себе, наскільки вона є легітимною з погляду суспільства.

Водночас Микола Гнатовський зауважив, що партнерство судової влади з медіа є надзвичайно важливим, адже судді обмежені у своїй свободі вираження поглядів. Саме тому, підкреслив він, важливо, щоб медіа вели ціннісний, відповідальний дискурс, розуміючи виклики, з якими стикається судова система.

