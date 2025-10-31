Практика судов
Судья ЕСПЧ высказался по поводу свободы слова в контексте поддержки авторитета суда

07:30, 31 октября 2025
По словам судьи ЕСПЧ, европейский подход к свободе выражения мнений – регулируемый, ограниченный: Конвенция предусматривает ряд легитимных целей, для которых эта свобода может быть ограничена.
Судья Европейского суда по правам человека от Украины Николай Гнатовский отметил, что тема свободы выражения мнений является одной из самых продуктивных в практике ЕСПЧ, ведь именно в этой сфере Суд внес значительный вклад в развитие европейского правоприменения. Практика ЕСПЧ в вопросах свободы выражения мнений органично интегрирована и в деятельность украинских судов.

По словам судьи, сегодня вопрос баланса между статьей 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и статьей 10 (свобода выражения мнений) Конвенции о защите прав человека и основных свобод приобретает новые измерения.

«Европейский подход к свободе выражения мнений — регулируемый, ограниченный: Конвенция предусматривает ряд легитимных целей, для которых эта свобода может быть ограничена. Например, для поддержания авторитета и беспристрастности суда (ч. 2 ст. 10 Конвенции). То есть ради сохранения и укрепления авторитета судебной власти, независимости судей, европейские государства имеют право вмешиваться в свободу выражения мнений», — отметил Николай Гнатовский, которого цитирует Верховный Суд.

Он подчеркнул, что судебная власть и медиа являются неотъемлемой частью общества, а уровень доверия к суду зависит от того, насколько общество воспринимает судебную власть как часть себя, насколько она является легитимной с точки зрения общества.

В то же время Николай Гнатовский отметил, что партнерство судебной власти со СМИ чрезвычайно важно, ведь судьи ограничены в своей свободе выражения мнений. Именно поэтому, подчеркнул он, важно, чтобы медиа вели ценностный, ответственный дискурс, понимая вызовы, с которыми сталкивается судебная система.

