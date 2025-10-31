На Львівщині сталася смертельна ДТП, у якій загинуло четверо військових

Аварія сталася поблизу села Жирівка Львівського району.

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військовослужбовців однієї з військових частин Львівщини. Через зіткнення з вантажівкою загинуло четверо військових. Про це повідомило ДБР.

Зазначається, що 30 жовтня близько 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля «Nissan» з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті.

«Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.

Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля «Nissan», а також пасажир вантажівки – також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу», - заявили у ДБР.

Слідчі та оперативні працівники ДБР провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з’ясування всіх обставин трагедії. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

