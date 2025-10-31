Во Львовской области произошла смертельное ДТП, в которой погибли четверо военных

ДТП произошло неподалеку от села Жировка Львовского района.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащих одной из воинских частей Львовской области. В результате столкновения с грузовиком погибли четверо военных. Об этом сообщило ГБР.

Отмечается, что 30 октября около 21:15 неподалеку от села Жировка Львовского района водитель автомобиля Nissan с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте.

«Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик, который в тот момент стоял неподвижно.

В результате столкновения погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan, а также пассажир грузовика — также военнослужащий, который как раз выходил из кабины транспортного средства», — сообщили в ГБР.

Следователи и оперативные сотрудники ГБР провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и начали комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии. По факту происшествия начато уголовное производство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.