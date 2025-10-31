Гетманцев заявив, що краще спрямувати гроші на дешеві кредити, а не «роздавати слонів»

Фінансування програм «5-7-9%» та «єОселя» треба збільшити вчетверо, – Гетманцев.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Програми «5-7-9%» та «єОселя» успішно підтримують економіку та потребують збільшення фінансування, заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, для покриття реального попиту фінансування слід наростити в 3–4 рази, і навіть цього може бути недостатньо.

«Якщо говорити «5-7-9%» та «єОселя», це надуспішні програми уряду і ті програми, які безперечно потребують додаткового фінансування. Якщо говорити про потреби, то ми можемо говорити про в 3 чи 4 рази збільшення фінансування цих програм, і навіть цього, напевно, буде недостатньо», – зазначив Гетманцев.

За словами голови фінкомітету, обмежені ресурси змушують обирати пріоритети і краще припинити програми як кешбек, що не впливають на ВВП чи виробництво вітчизняних товарів, і спрямувати гроші на «5-7-9%». А піар-заходи, роздачу «слонів» креативним ФОПам чи підтримку креативних індустрій відкласти на післявоєнний період.

«Сьогодні, безперечно, ми маємо сконцентруватися на «5-7-9%» та «єОселі». І все, що в нас є, не розпилятися на декілька десятків бюджетних програм з допомогою бізнесу, а сконцентруватися саме тут», – додав Гетманцев.

Потреба бізнесу – дешеві гроші, навіть перед страхуванням військових ризиків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.