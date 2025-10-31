Гетманцев заявил, что лучше направить деньги на дешевые кредиты, а не «раздавать слонов»

Финансирование программ «5-7-9%» и «єОселя» нужно увеличить в четыре раза, – Гетманцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Программы «5-7-9%» и «єОселя» успешно поддерживают экономику и требуют увеличения финансирования, заявил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, для покрытия реального спроса финансирование следует увеличить в 3–4 раза, и даже этого может быть недостаточно.

«Если говорить о «5-7-9%» и «єОселя», то это сверхуспешные программы правительства и те программы, которые, несомненно, нуждаются в дополнительном финансировании. Если говорить о потребностях, то мы можем говорить об увеличении финансирования этих программ в 3 или 4 раза, и даже этого, наверное, будет недостаточно», — отметил Гетманцев.

По словам главы финкомитета, ограниченные ресурсы заставляют выбирать приоритеты и лучше прекратить программы, такие как кэшбэк, которые не влияют на ВВП или производство отечественных товаров, и направить деньги на «5-7-9%». А пиар-мероприятия, раздачу «слонов» креативным ФЛП или поддержку креативных индустрий отложить на послевоенный период.

«Сегодня, бесспорно, мы должны сконцентрироваться на «5-7-9%» и «єОселі». И все, что у нас есть, не распиливать на несколько десятков бюджетных программ с помощью бизнеса, а сконцентрироваться именно здесь», – добавил Гетманцев.

Потребность бизнеса – дешевые деньги, даже перед страхованием военных рисков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.