Джей Ді Венс пояснив, навіщо Дональд Трамп відновив ядерні випробування після 33-річної перерви

Джей Ді Венс пояснив причини відновлення ядерних випробувань у США.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що рішення президента Дональда Трампа про відновлення ядерних випробувань після 33-річної перерви має ключове значення для гарантування національної безпеки США.

«Це важлива частина американської національної безпеки — переконатися, що цей ядерний арсенал, який ми маємо, насправді функціонує належним чином», — сказав Венс під час спілкування з журналістами біля Білого дому, якого цитує Reuters.

За його словами, Сполучені Штати впевнені у надійності своєї ядерної зброї, однак час від часу необхідно проводити перевірки.

«Щоб було зрозуміло, ми знаємо, що він працює належним чином, але з часом потрібно тримати це під контролем, і президент просто хоче переконатися, що ми це робимо», — додав віцепрезидент.

Нагадаємо, що Трамп заявив про намір відновити випробування ядерної зброї у США.

«З огляду на програми випробувань інших країн я доручив Міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно», — заявив американський президент.

